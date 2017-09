Detenzione e spaccio di cocaina e marijuana, arrestato 25enne albanese

TRIESTE - Non si limitava ad approvigionare di sostanze stupefacenti A.S., (già tratto in arresto lo scorso 29 agosto), ma aveva strutturato con lui una fiorente attività di spaccio. Per questo motivo L.I., classe 1992 albanese, è stato arrestato per detenzione e spaccio di cocaina e marijuana. Sono molteplici gli episodi documentati nel corso delle attività investigative in occasione dei quali è stato possibile verificare come I. abbia consegnato a S. sostanza stupefacente destinata poi allo smercio al minuto, da parte di quest’ultimo. I. è stato così tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Trieste, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, svolte dalla Squadra Mobile dal marzo al giugno scorsi.

La "relazione"

In un primo momento, i contatti tra i due erano stati mediati, verosimilmente per motivi di cautela finalizzati a eludere eventuali attenzioni da parte delle Forze di Polizia, da altro soggetto, il quale, per cause non meglio specificate, ha poi interrotto il rapporto con I.; a seguito di tale circostanza, pertanto, I. è diventato il diretto referente dello S, al quale questi si rivolgeva ogni qualvolta avesse la necessità di dosi da cedere ai propri clienti. Lo stupefacente, a seconda dei casi, veniva indicato dagli indagati con nomi di oggetti, quali CD o, in una occasione «vetro 10x10». A volte gli incontri tra i due indagati per contrattare il successivo scambio della droga avveniva nei pressi di un bar di piazza Foraggi.

La valigia sospetta

In una circostanza I. consegnò una valigia, ritenuta sospetta, a S., il quale la portò in un’abitazione. Avviati servizi di osservazione, si ebbe modo di verificare come lo stesso I., nei giorni successivi, si sia recato più volte presso tale immobile, anche in compagnia del "collega". Dopo qualche giorno, appena uscito dallo stabile, I. venne fermato e trovato in possesso di 100 grammi di marijuana; la successiva perquisizione consentì di rinvenire ulteriori 160 grammi di detta sostanza all’interno del trolley custodito nell’appartamento dello S.. Nei primi di giugno, però, I. ha lasciato Trieste, per recarsi in provincia di Milano. Nella tarda serata del 31 agosto, l’indagato è stato rintracciato nei pressi della stazione di Trieste, essendo appena arrivato dal capoluogo lombardo. Una volta fermato, è stato dichiarato in arresto e posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..