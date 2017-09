Tra libri e percussioni... è l'ultima serata della manifestazione "I Colori del mondo"!

TRIESTE - Ancora per oggi, domenica 3 settembre, Piazza Ponterosso a Trieste sarà un tripudio di Colori e Sapori del mondo. L'occasione è fornita dalla I edizione della manifestazione a ingresso libero «I Colori del mondo», Festival di musiche sapori e artigianato che per nove giorni ha proposto con successo un viaggio nelle tradizioni e nelle culture di vari Paesi, dal Perù all'Indonesia, dall'India al Madagascar fino alla Francia e all'Istria senza tralasciare naturalmente l'Italia. La manifestazione, promossa da Altamarea Eventi in co-organizzazione con il Comune di Trieste, è improntata principalmente sulla cultura e sulla tradizione musicale attraverso serate a tema dedicate ai diversi Paesi coinvolti: dalle formazioni bandistiche alle bande balcaniche al tip tap fino alla danza classica indiana, alle percussioni brasiliane e alla Batucada per arrivare a un'anticipazione dell'Oktoberfest con gruppi musicali e Dj.

L'ulitma serata

Gradito ospite della serata conclusiva sarà il gruppo vocale della Comunità degli italiani di Villanova del Quieto che, in costume tipico, proporrà al pubblico canzoni popolari accompagnate dalla fisarmonica e una parodia di Angelo Cecchelin. Nel corso della serata dedicata alla cultura istriana, nell'ambito delle iniziative che intendono rinsaldare i rapporti tra chi ha dovuto abbandonare quelle terre e i rimasti, avrà luogo anche la presentazione del libro di Valter Turčinović "Un falco inciodà partera".

Il programma

Alle 18.30 si comincia con l'esibizione del Gruppo vocale della Comunità degli italiani di Villanova del Quieto; a seguire, la presentazione del libro di Valter Turčinović "Un falco inciodà partera" e, alle 20 si proseguirà con Il Disadattato e la sua Orchestra, concerto di musica balkan. Il Gruppo vocale della Comunità degli italiani di Villanova del Quieto eseguirà canzoni popolari dialettali dell'area istroveneta e una parodia di Angelo Cecchelin. Nel corso del concerto Valter Turčinović, autore del libro "Un falco incioda partera" leggerà alcuni brani del suo lavoro. Il libro racconta la storia e le vicende della città di Buie ed è totalmente in dialetto buiese e tutto in rima.

I protagonisti

Il Disadattato e la sua Orchestra sono un giovane ottetto di ottoni e percussioni, nato nella multiculturale città di Gorizia, storico punto di congiunzione fra il mondo latino, slavo e germanico. Il gruppo nasce come band di strada e ha lo scopo di suonare, divulgare e far conoscere i grandi classici della tradizione balcanica. La line up è formata da: Andrea Bonaldo [il Disadattato] e Luka Baič (alle trombe), Alessio Cristin e Marco Kappel (ai tromboni), Nejč Kovačič (al baritono), Daniele Spano (all'elikon), Pierluigi Corvaglia e Daniele Furlan (alle percussioni). Il loro repertorio comprende grandi classici della tradizione balkan (Mesečina, Jovano Jovanke), arrangiamenti e brani originali. Nell'agosto 2017 hanno preso parte al 57° Guča Trumpet Festival (Serbia) in qualità di ospiti internazionali.