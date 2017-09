Barcolana 2017, Francesco Gabbani in concerto per il Burlo Garofolo

TRIESTE - È il primo artista nella storia della musica italiana ad aver vinto per due anni di fila il Festival di Sanremo, nel 2016 tra le Nuove Proposte e nel 2017 tra i Big, che gli ha consentito di rappresentare l’Italia a livello mondiale sul palco dell’Eurovision Song Contest a Kiev, vincendo il Premio della Critica (Press Award). Dopo l’eclatante successo dello scorso anno con oltre 20.000 persone accorse per il concerto di Alvaro Soler, che ha fatto il giro del mondo in tutti i siti internet e i social network, ecco un altro bel nome molto popolare: sarà Francesco Gabbani il grande protagonista dell’atteso concerto della Barcolana 2017, la Regata Velica Internazionale più affollata del mondo, in programma a Trieste in Piazza Unità d’Italia sabato 30 settembre (inizio alle 21, ingresso gratuito, donazione minima 2 euro), che assume un nuovo concept, diventando un concerto di beneficenza.

Barcolana e Despar insieme per il Burlo Garofolo di Trieste

Le due consolidate realtà hanno tanti punti in comune, e uno tra questi è il sostegno alle attività sociali, collegate in particolare all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste, che in ogni edizione della Barcolana, da vent’anni ha un proprio spazio per attività di divulgazione e che negli ultimi anni Despar ha sostenuto con importanti campagne di raccolta fondi nei punti vendita di tutto il Friuli Venezia Giulia. Grazie alla disponibilità e alla grande sensibilità di Francesco Gabbani in questa edizione di Barcolana in Musica, l’evento diventa un concerto per il Burlo: all’ingresso sarà richiesta a ogni spettatore una donazione (minimo 2 euro) che verrà totalmente devoluta al celebre ospedale materno infantile, con sede a Trieste, che accoglie e cura bambini di tutto il Friuli Venezia Giulia, vero fiore all’occhiello dell’intera regione.

Evento speciale

Per questa nuova formula è dunque Francesco Gabbani il grande nome scelto dalla Barcolana per far ballare a Trieste migliaia di adulti e bambini sulle note di Occidentali’s Karma e «Tra le granite e le granate», i due singoli estratti dal nuovo album «Magellano» – uscito lo scorso 28 aprile per BMG Rights management (Italy), entrato direttamente al primo posto della classifica di vendite e certificato disco d’oro – che hanno letteralmente fatto il giro del mondo con quasi 200 milioni di visualizzazioni solo su YouTube e ben 6 dischi di platino. «Il nostro auspicio – ha spiegato il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz – è che nello spirito di Barcolana il pubblico comprenda il valore di questa iniziativa e ci aiuti a donare al Burlo. Siamo contenti che il cantante che abbiamo scelto per questa edizione speciale sia particolarmente amato dai più giovani, che partecipando all’evento avranno modo di divertirsi con la propria famiglia e aiutare l’ospedale simbolo della miglior pediatria e ostetricia italiana».

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.barcolana.it