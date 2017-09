Lavori di manutenzione della rete idrica: ecco quali sono le zone interessate

TRIESTE - Martedì 5 settembre dalle 8.30 alle 16 si potranno verificare notevoli cali di pressione ed anche con probabili sospensioni della fornitura idrica nelle zone di Altura, strada di Fiume, Campanelle a causa di indifferibili lavori di manutenzione della rete idrica, che vedranno la sostituzione di alcune vetuste valvole al fine di prevenire eventuali perdite future. Saranno interessate dall'intervento: via Alpi Giulie, la pista ciclabile, la salita di Raute, via Monte Sernio, via Brigata Casale e Brovedani, via Suppan, strada di Fiume, via Modiano, Rio Corgnoleto, via Bonazza, via Campanelle e traversali, via Zammattio, via Gianelli, via Patrizio, via Antico, via Budrio, via Cesare dell’acqua, via Fonda dal 37 a Via Cesare dell’acqua, Erta Sant’Anna, via Vaglieri. Al ripristino dell'erogazione idrica si raccomanda di far scorrere l’acqua per alcuni minuti finché si presenti limpida.