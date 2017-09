Forum Turismo Fvg a Trieste, due giorni tra strategie future e sviluppo

TRIESTE - Martedì 5 e mercoledì 6 settembre è in programma a Trieste, nella sala convegni del Molo IV, il Forum Turismo in Fvg, promosso dalla Regione Fvg e da PromoTurismoFvg in collaborazione con l'Università di Udine e Laborplay, spin-off dell'Università di Firenze. Partendo dallo scenario regionale, nazionale ed europeo, l'appuntamento è finalizzato a delineare le prospettive di sviluppo turistico in Friuli Venezia Giulia e a tracciare le linee guida del piano del turismo 2018-25.

Il programma del lavori

Martedì i lavori saranno introdotti alle 9.30 dal vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, assieme al direttore generale di PromoTurismoFvg, Marco Tullio Petrangelo. Lo scenario europeo e nazionale sarà indicato, dopo l'intervento dell'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, da Francesco Tapinassi del Mibact (piano strategico del turismo nazionale) e da Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo Enit (promozione turistica del sistema Italia). Si svilupperà quindi una approfondita iniziativa di progettazione partecipata, incentrata su cinque diversi tavoli di lavoro che si terranno in entrambe le giornate e su un hackathon notturno, nel corso del quale i partecipanti, studenti universitari e degli istituti superiori di turismo insieme a 22 giovani stranieri ospiti dell'Irse di Pordenone organizzati in squadre, elaboreranno idee e progetti innovativi legati alle tematiche di turismo e sostenibilità.

Ultimo giorno

Mercoledì mattina i lavori inizieranno alle 9 con l'intervento della presidente della Regione, Debora Serracchiani e l'illustrazione degli esiti della maratona di progettazione notturna. Nel pomeriggio, Bruno Bertero, direttore marketing di PromoTurismoFvg, affiancato da Francesco Marangon dell'ateneo udinese ed Ezio Scatolini di Laborplay, illustrerà le linee guida per la strutturazione del piano del turismo 2018-25. Alle 15 le conclusioni saranno tratte da Bolzonello.