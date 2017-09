Panorama d'Italia: 4 giorni di eventi da Trieste a Udine

FVG - Panorama d'Italia riprende il suo viaggio. Dopo la pausa estiva ecco che ricomincia la live&media experience di Panorama alla scoperta del meglio del Belpaese, «visto da vicino». La tappa settembrina, la sesta, è prevista proprio in Friuli Venezia Giulia dal 6 al 9, prima a Trieste e poi Udine. A raccontare la regione, direttamente dalle sue piazze, con iniziative, eventi e ospiti speciali, ci penseranno le 19 iniziative, aperte a tutti, che vedranno come ospiti Vittorio Sgarbi, il Generale Mario Mori, il presidente delle Assicurazioni Generali Gabriele Galateri di Genola, gli chef Andrea Berton e Emanuele Scarello, Dalila Di Lazzaro, L'Aura, Lino Guanciale. Sarà un modo, come già è avvenuto in occasione delle precedenti tappe del tour, per stabilire un legame con le eccellenze del made in Italy della regione, in particolare nel mondo dell’impresa, dell’economia, della cultura e della tecnologia. Si parlerà dunque di crescita, lavoro ed eccellenze dell’impresa. In programma anche la premiazione della start-up vincitrice del concorso 'Eureka: l'idea diventa impresa'. La partecipazione è gratuita e semplice. Basta iscriversi qui. Ed ecco il programma.

Mercoledì 6 settembre

Alle 16 - Trieste, Piazza della Borsa - Inaugurazione Info Point Panorama - Walking tour nella città segreta. Raduno dei partecipanti e inaugurazione della tappa .

Alle 16.30 - Trieste, Camera di Commercio, Palazzo della Borsa Vecchia, Sala Maggiore - Incontro con il Generale Mario Mori .

Alle 18 - Trieste, Camera di Commercio, Palazzo della Borsa Vecchia, Sala Maggiore - Incontro con Gabriele Galateri di Genola(presidente di Assicurazioni Generali).

Giovedì 7 settembre

Alle 9.30 - Trieste, Camera di Commercio, Palazzo della Borsa Vecchia, Sala Maggiore - Dibattito: «L’Italia riparte da Trieste». Modera l’incontro: Giorgio Mulè (direttore di Panorama) . Ospiti: Luca Altieri (director of Marketing, Communications and Citizenship at IBM Italia), Girolamo Carignani (presidente Cetal Srl), Roberto Dipiazza (sindaco Trieste), Antonio Paoletti (presidente Camera Commercio Venezia Giulia), Guido Terni (education Manager di Lenovo), Massimo Zocche (director Manufactoring 4.0 Bip).

Alle 11.30 - Trieste, Camera di Commercio, Palazzo della Borsa Vecchia, Sala Maggiore - Dibattito: «Panorama incontra le start up del Friuli Venezia Giulia» Modera l’incontro: Sergio Luciano (giornalista di Panorama) Ospiti: Marco Gay (vicepresidente esecutivo Digital Magics), Danilo Iervolino (presidente Università Telematica Pegaso), Nicola Losito (direttore digital business IBM Italia), Fernando Napolitano (presidente e ceo IB&II), Manlio Romanelli (M-Cube), Giorgio Sulligoi (professore dipartimento di Ingegneria e Architettura Università degli Studi di Trieste) Premiazione del concorso «Eureka: l’idea diventa impresa» .

Alle 13 - Eataly Trieste, Show cooking dello chef stellato Andrea Berton. A seguire food experience a cura di Eataly .

Alle 15.30 - Trieste, Palazzo della Regione, Salone di Rappresentanza - Convegno Cobat: «Economia Circolare in Friuli-Venezia Giulia: riciclo, legalità e best practice per lo sviluppo del territorio». Modera l’incontro: Sergio Luciano (giornalista di Panorama) Ospiti: Claudio De Persio (direttore operativo Cobat), Fabio Di Rezze (comandante regionale del NOE), Roberto Gasparetto (direttore generale AcegasApsAmga), Giancarlo Morandi (presidente Cobat), Sara Vito (assessore all’Ambiente e all’Energia Regione Friuli Venezia Giulia) .

Alle 17 - Trieste, Palazzo della Regione, Sala Predonzani - Convegno Teva: "L’efficacia dei farmaci equivalenti tra pregiudizi e opportunità" . Modera l’incontro: Sergio Luciano (giornalista di Panorama) . Ospiti: Salvatore Butti (direttore business unit generics di Teva Italia), Maurizio Pagan (SIMG Friuli Venezia Giulia), Francesco Pascolini (presidente Federfarma Friuli Venezia Giulia), Luca Pasina (ricercatore Istituto Mario Negri), Maria Sandra Telesca (assessore alla salute Regione Friuli Venezia Giulia), Francesca Tosolini (resp. servizio Farmaceutico Regione Friuli Venezia Giulia), Stefano Visintin (farmacista ospedaliero) .

Alle 18.30 - Provincia di Udine, Palazzo Antonini-Belgrado, Salone del Consiglio - Incontro d’autore - Antonio Carnevale (giornalista di Panorama) intervista Dalila Di Lazzaro autrice del libro «La vita è così» (Piemme) .

Alle 21 - Trieste, Politeama Rossetti, Sala Assicurazioni Generali - Alla scoperta dei tesori nascosti di Trieste: lezione di Vittorio Sgarbi

Venerdì 8 settembre

Alle 8.30 - Trieste, Sede Generali Italia (Via Niccolò Machiavelli, 4) - «Panorama, carriere e lavoro». In collaborazione con HRC Group Alle 10 - Confindustria Udine, Palazzo Torriani - Dibattito: «Eccellenze imprenditoriali a confronto. » Modera l’incontro: Giorgio Mulè (direttore di Panorama) Ospiti: Massimo Blasoni (fondatore Sereni Orizzonti), Bruno Bertero (direttore marketing Promoturismo Friuli Venezia Giulia), Lino Calcina (ad Calcina Iniziative Ambientali), Simone Cantagallo (Lottomatica), Marco de Eccher (Portopiccolo Sistiana), Flavio Marocco (marketing manager Gruppo Pittini), Alessandra Sangoi (ad Sangoi).

Alle 13 - Udine, Agli Amici 1887 – Show cooking dello chef stellato Emanuele Scarello. A seguire food experience.

Alle 16 - Trieste, Centro congressi Stazione Marittima, Sala Oceania - I grandi eventi di Focus: «La salute nel piatto» . Modera l’incontro: Jacopo Loredan (direttore di Focus) Ospiti: Valentina Bolli (dietista), Carla Lertola (medico specialista in scienza dell’alimentazione) .

Alle 18.30 - Trieste, Centro congressi Stazione Marittima, Sala Oceania - I grandi eventi di Focus: «Inquinamento e cambiamenti climatici: la Terra si trasforma» Modera l’incontro: Jacopo Loredan (direttore di Focus) Ospiti: Federica Ferrario (campagna agricoltura sostenibile Greenpeace Italia), Jacopo Gabrieli (glaciologo e ricercatore presso Consiglio Nazionale delle Ricerche), Daniele Mocio (tenente colonnello dell’Areonautica Militare), Giancarlo Morandi (presidente Cobat).

Alle 20.30 - Trieste, Politeama Rossetti, Sala Bartoli - Incontro con la musica: Gianni Poglio (giornalista di Panorama) intervista L’Aura. A seguire live performance .

Alle 21 - Trieste, Centro congressi Stazione Marittima, Sala Oceania - Incontro con il cinema: Piera Detassis (direttore di Ciak) intervista Lino Guanciale

Sabato 9 settembre

Alle 10 - Trieste, Centro congressi Stazione Marittima, Sala Oceania - I grandi eventi di Focus: «A spasso nello spazio» In apertura da Vinci, robot chirurgo con Francesca Cerruti (direttore marketing ab medica) . Modera l’incontro: Jacopo Loredan (direttore di Focus) Ospiti: Umberto Guidoni (astronauta), Luisa Innocenti (head of clean space office di ESA) .

Alle 11.30 - Trieste, Palazzo della Regione, Salone di Rappresentanza - Presentazione della ricerca «Friuli Venezia Giulia, una regione allo specchio» - realizzata da Inthera, Gruppo Mondadori, su lavoro, aspettative e valori dei friulani. Confronto con il Governatore Debora Serracchiani