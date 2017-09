Trieste-Buenos Aires, che amore! Grande successo per l'International Trieste Tango Festival

TRIESTE - Si chiude con un successo straordinario di pubblico la quattro giorni della quinta edizione dell'International Trieste Tango Festival che si è tenuta presso la sala Agorà del Molo IV. La splendida location affacciata sul mare ha visto la presenza di alcune tra le migliori orchestre internazionali tra cui la Tango Spleen e le esibizioni di famosi tangueiri quali Roberto Reis e Natalia Lavandeira, tanto per citarne alcuni. Una quattro giorni per appassionati e professionisti del tango con la musica a far da padrona, ma con interessanti stand di vestiario ed abbigliamento tipici del ballo sudamericano ed un'offerta enogastronomicanaturalmente a tema. Ospitalità degna del gran nome di questa tradizione.



Legame solido tra città

Il tutto sotto la direzione impeccabile del Maestro argentino Guillermo Berzins, trasferitosi a Trieste proprio da Buenos Aires nel 2010 ed oggi Direttore Artistico e Maestro dell'Accademia GB Tango Academy. Serata conclusiva che, dicevamo, "imparenta" il capoluogo giuliano con la capitale argentina con forti analogie di sensualità ed estetica e che lascia sicuramente ben sperare per la sesta edizione della manifestazione stessa con un successo di presenze ben oltre ogni rosea aspettativa.