Serracchiani e Fedeli: «Incentivare l'attività dell'Accademica nautica dell'Adriatico»

TRIESTE - Coinvolgere il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, per una programmazione delle politiche di sviluppo della portualità italiana affinché si possa incentivare ed armonizzare l'attività dell'Accademia Nautica dell'Adriatico in relazione ai fabbisogni occupazionali del sistema marittimo nazionale. Questa la proposta condivisa dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e dal ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli, che oggi a Trieste ha visitato l'Accademia incontrando il presidente Stefano Beduschi e il direttore Bruno Zvech.

Opportunità di crescita

La presidente Serracchiani, ricordando i significativi investimenti della Regione nella Fondazione Istituto tecnico superiore (Its) "Accademia Nautica dell'Adriatico", ha sottolineato la positività del momento storico che vede, grazie all'attivazione del Porto Franco, concrete e attuali opportunità di crescita per lo scalo triestino e il comparto portuale regionale. Ma a ben impressionare il ministro sono stati anche i risultati conseguiti dall'Accademia e illustrati dal direttore Zvech: cento allievi ed allieve - tra macchina, coperta e logistica - iscritti quest'anno e la consegna ad aprile di venti attestati di Ufficiale di bordo. Il percorso formativo dell'Istituto tecnico superiore prevede infatti un biennio di studi post diploma destinato ai futuri ufficiali della Marina mercantile. Lo stesso Zvech ha poi rimarcato come il ministro «abbia saputo entrare nel merito di una realtà come l'Accademia, comprendendo la specificità degli Its del mare».

L'esperienza in mare

Un interessamento, ha aggiunto Zvech, che potrà essere foriero di sviluppi importanti ribandendo «l'ambizione dell'Accademia di essere una vera e propria infrastruttura vocata allo sviluppo del territorio». Da parte sua il presidente Beduschi ha rimarcato l'esperienza dell'anno di navigazione compreso nel ciclo formativo. Dodici mesi in mare che sono stati riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione come attività di studio. Oltre alla presidente Serracchiani e ai vertici dell'Accademia, hanno partecipato all'incontro anche il senatore Francesco Russo, l'onorevole Tamara Blazina, il rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia e il presidente della Fondazione internazionale di Trieste Stefano Fantoni.