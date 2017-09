Sicurezza, Grim: «Il centrodestra è un flop: usano slogan vuoti e non risolvono nulla»

TRIESTE - «Per Fedriga e colleghi domani potrebbe essere una buona occasione per ascoltare qualche valido ragionamento in tema di sicurezza». Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg Antonella Grim in riferimento all’arrivo a Trieste del ministro dell’Interno Marco Minniti, che sarà anche presente alle ore 17 all’Hotel Savoia per un incontro pubblico nell’ambito della Festa dell’Unità del Pd di Trieste. Secondo Grim «il centrodestra è una fabbrica di paura ormai in fallimento: continuano a riempirsi la bocca di slogan vuoti, ma senza risolvere nulla. Un flop, un continuo spreco di parole utili solo a dare cittadinanza a rabbia e paura. Alcuni esempi li abbiamo in casa: amministratori locali che in campagna elettorale fanno i leoni e poi, davanti alla dura realtà, alzano bandiera bianca e scaricano le responsabilità su altri, abdicando di fatto al governo del territorio. Noi invece – sottolinea Grim – stiamo lavorando con impegno per provare a gestire, non senza difficoltà e non senza fatica, un fenomeno di portata epocale e difficilissimo».