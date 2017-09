Trieste e Udine unite nella musica: bando congiunto dei Conservatori per nuovo personale

TRIESTE – Dai Conservatori musicali di Trieste e Udine un esempio virtuoso di sinergia amministrativa, unico a livello nazionale: le due Istituzioni di Alta Formazione Musicale, appartenenti al sistema universitario regionale, promuovo infatti un bando congiunto a integrazione dei rispettivi organigrammi per il reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato. I profili ricercati sono quelli di laureati in discipline economico giuridiche: i vincitori del bando ricopriranno il ruolo di Collaboratore amministrativo del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Si richiede in particolare una preparazione in diritto amministrativo e diritto tributario, oltre alla conoscenza della normativa di comparto. Aspetto peculiare della sinergia fra i due Conservatori è che la destinazione d’impiego potrà interessare l’una o l’altra Istituzione.

Tutte le informazioni

Le assunzioni avranno luogo con l'inizio del nuovo Anno Accademico, a partire dal mese di novembre. La scadenza di partecipazione è lunedì 11 settembre. Ulteriori informazioni sono reperibili sui siti web dei Conservatori www.conservatorio.udine.it e www.conservatorio.trieste.it. Le graduatorie prevedono validità triennale e potranno essere utilizzate da altri Conservatori e Accademie italiane. La domanda di ammissione alla procedura selettiva potrà avvenire attraverso presentazione diretta, presso l’Ufficio protocollo del Conservatorio Tomadini di Udine, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: conservatorioudine@pec.it se presentata da un indirizzo pec personale del candidato. L’eventuale prova preselettiva si terrà il giorno 18 settembre secondo modalità che verranno rese note il giorno 12 settembre, quando sarà reso noto anche il calendario della prova teorico pratica. Il calendario del colloquio verrà reso noto entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati della prova teorico pratica.

Info: http://www.conservatorio.udine.it/attachments/article/2513/2017%20-%205173%20Procedura%20selettiva%20pubblica%20collaboratore%20amministrativo%202017%202 020.