Visite guidate al Museo di Storia Naturale con i "ciceroni" del Liceo Oberdan

TRIESTE - Continuano le visite guidate al Civico Museo di Storia Naturale (via dei Tominz 4) svolte dagli studenti del Liceo Scientifico «Oberdan» nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Le visite saranno effettuate in mattinata, dalle 10 alle 14, nelle giornate di domani, giovedì 7 e venerdì 8 settembre. I ragazzi faranno conoscere ai visitatori le tante curiosità del Museo di Storia Naturale, illustrando i reperti unici al mondo come il dinosauro Tethyshadros insularis, conosciuto come «Antonio», il grande squalo bianco «Carlotta» di 5,4 metri, catturato nel Quarnero agli inizi del '900, o la mandibola di Lonche, la prima cura dentale risalente a più di 6000 anni fa, non tralasciando i grandi mammiferi acquatici e terrestri.

Tutti i bambini potranno destreggiarsi nel laboratorio di calchi, preparando una replica in gesso di un fossile, che poi potranno portare a casa. Per partecipare è sufficiente l’acquisto del biglietto d’ingresso al Museo (normale 3 euro, ridotto 2, gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni). E per venire al Museo di Storia Naturale in autobus è possibile servirsi delle linee del trasporto pubblico locale; con la 11 e la 22: dalla fermata di «Scala Bonghi» in via Revoltella, seguendo i segnali turistici, scendere per via Barison e per le scale fino in via Grünhut e infine a via dei Tominz; con la linea 18, scendendo alla fermata di via Cumano, all'entrata del Museo de' Henriquez, e seguendo quindi le indicazioni.

(per ulteriori informazioni: tel. 040-675.4603, www.museostorianaturaletrieste.it, sportellonatura@comune.trieste.it)