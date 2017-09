Aggressione in stazione, dubbi sulla testimonianza: la 24enne sarà interrogata

TRIESTE – Mancano i riscontri, mancano le conferme. Mancano le immagini che dimostrino la veridicità delle sue parole. Non c’è alcun testimone che possa raccontare la verità. Così la 24enne vittima della - a questo punto solo presunta - aggressione del 21 agosto scorso in stazione ora si trova indagata. Il pm Frezza la interrogherà giovedì. Sono troppe le contraddizioni e le incongruenze nella descrizione dei fatti. La ragazza, assistita dall’avvocato Elisa Cantarutti, racconterà ancora una volta quello che le è accaduto. Il rischio sotteso all’ipotesi di reato – quello della simulazione - è di una pena che arriva fino a tre anni. In queste settimane la Squadra mobile ha portato avanti le indagini. Hanno cercato i tre aggressori, senza però alcun risultato. Non sono stati identificati, né trovati.