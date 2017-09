Sorpreso con 1,5 kg di hashish nel borsone: arrestato afgano

TRIESTE - Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, volte alla prevenzione e al contrasto dei traffici illeciti, le unità operative del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto di nazionalità afgana. A seguito di mirati controlli, eseguiti nella zona centrale e nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo giuliano, è stato notato un cittadino afgano che, dopo essere sceso da un autobus di linea proveniente da Roma, manifestava chiari segni di nervosismo alla vista dei militari.

Il controllo

A seguito di perquisizione personale il soggetto è stato trovato in possesso, occultati all’interno di un borsone, di circa 1,5 kg di hashish, suddivisi in 15 panetti, idonei al confezionamento per il «minuto spaccio», di 7.264 dosi (spesso destinate ad una platea di giovani e giovanissimi clienti). Lo stesso è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la Casa Circondariale di via del Coroneo a Trieste, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trieste, approfondimenti finalizzati a rilevare ulteriori profili di illiceità connessi all’attività di spaccio.