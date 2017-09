Si fingono carabinieri e truffano un'anziana: arrestati

TRIESTE - Due uomini, gravati da precedenti specifici, sono stati notati, già nella mattina del 4 settembre, aggirarsi per le vie del centro triestino a bordo della loro vettura, una Opel Corsa grigia. Ritenuta la loro presenza in città sospetta, anche in ragione dei precedenti, una pattuglia in borghese della Squadra Mobile ha iniziato un pedinamento, allo scopo di verificare le reali intenzioni. Dopo alcuni giri, come se fossero in cerca di uno specifico luogo, i due, dopo avere chiesto informazioni a una ragazza, si sono fermati in viale D’Annunzio, dove hanno parcheggiato la vettura all’altezza del civico 60. Scesi dall’auto, uno ha effettuato una chiamata. Dopo pochi istanti, è giunta alla sala operativa della Questura la telefonata di un’anziana, la quale segnalava di essere stata contattata da un sedicente carabiniere, il quale le segnalava che un parente si trovava presso una loro caserma; caduta la linea e, resosi conto che poteva trattarsi di un tentativo di raggiro, la vittima designata ha comunicato il fatto alla Polizia.

La fuga

Nel frattempo i due soggetti, sono rimasti fermi per diverso tempo alla fermata del bus nei pressi del civico 56 come se volessero tenere sotto controllo l’edificio, fino a quando, però, hanno notato giungere in zona una gazzella dei Carabinieri. Alla vista dei militari, si sono allontanati, riprendendo la marcia in direzione centro città. Giunti in via del Mercato Vecchio, uno dei due è sceso nuovamente dall’auto, con indosso un cappellino con visiera, mentre l’altro è rimasto alla guida, percorrendo più volte le rive in entrambe le direzioni. Ad un tratto, i due si sono ricongiunti, per allontanarsi rapidamente verso l’autostrada, in direzione Venezia.

L'inganno

In ragione della celerità dei movimenti, ritenendo che avessero messo a segno un colpo in danno di qualche anziano residente nel centro città, sono stati seguiti e fermati in sicurezza alla barriera autostradale dalla volante del Commissariato di Duino; sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso della somma in contanti di circa 5.000 euro e di monili in oro di pregevole fattura; il tutto occultato nei poggiatesta dei sedili anteriori. Contestuali immediati accertamenti, hanno consentito di risalire alla vittima, una signora di 88 anni, residente nel centro storico, alla quale era giunta una chiamata da parte di un sedicente carabiniere, il quale le comunicava che un nipote era stato coinvolto in un gravissimo incidente, nel quale erano interessati anche dei minori, aggiungendo che lo stesso si trovava in caserma in stato di fermo. La chiamata è durata diversi minuti, durante i quali la donna è stata indotta a disvelare particolari sui suoi parenti, fino a quando l’interlocutore ha avanzato la richiesta di una «cauzione» per consentire la liberazione del congiunto.

L'arresto

Durante il dialogo, che si svolgeva telefonicamente ed in modo ininterrotto ed incalzante proprio per non consentire all’anziana di rendersi conto di quanto stava succedendo e di avvisare le Forze dell’Ordine, si è presentato alla porta il complice, il quale, approfittando dello stato emotivo in cui versava la vittima, che era ancora al telefono, si è fatto consegnare il denaro ed i gioielli; subito dopo si è allontanato per raggiungere l’altro soggetto con il quale si dava alla fuga. In ragione delle risultanze investigative, entrambi gli indagati, sono così stati tratti in arresto e condotti presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste, che coordina le indagini.