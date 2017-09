Question Time, la Polizia Locale incontra i cittadini della 6^ Circoscrizione

TRIESTE - Spazio aperto ai cittadini della 6^ Circoscrizione per approfondire questioni di sicurezza e viabilità nel rione di San Giovanni-Chiadino-Rozzol, insieme alla Polizia Locale. L'appuntamento - in programma mercoledì 6 settembre alle 99.45 - si ripropone con reciproca soddisfazione da tempo. Per partecipare basta presentarsi in Rotonda del Boschetto 6, nella sede del Consiglio Circoscrizionale I precedenti incontri hanno riscosso un certo successo tra il pubblico: la Polizia Locale ha accolto fin da subito l’iniziativa con favore, essendo in linea con altre azioni già sperimentate per migliorare la percezione della sicurezza nella Comunità.