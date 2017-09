'I canti dell’altalena', arpa barocca e percussioni per raccontare l'amore

TRIESTE - Anteprima Wunderkammer 2017 venerdì 8 settembre alle 21 nell’incantevole scenario architettonico del Teatro romano di Trieste con "I canti dell’altalena", un viaggio attraverso le lontane melodie della tradizione Sefardita, le remote tarantelle del Sud dell’Italia, il sapore antico delle canzoni arabe, musiche tramandate oralmente nei secoli e sempre in grado di stupire ed incantare. Quintana è un duo di musica antica e tradizionale formato da Katerina Ghannudi al canto e all’arpa barocca e Ilaria Fantin all’arciliuto, voce e percussioni che elabora il repertorio con la libertà interpretativa che questa musica non fissata sulla carta può regalare. Le canzoni parlano di amori perduti, negati, consumati restituendo un «mood» melò in voga evidentemente fin dal Medioevo ai giorni nostri.

Prevendita biglietti presso: Ticketpoint in Corso Italia, 6a - Trieste Tel. 040 3498276