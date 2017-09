Migranti: per Serracchiani «il ministro Minniti ha portato risposte per Fvg»

FVG - «Un incontro estremamente utile e importante. Non soltanto il ministro ci ha ascoltato, ma aveva già le prime risposte: intanto con la costituzione di un'ulteriore Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che è molto importante per accelerare le procedure amministrative, l'attenzione sui cosiddetti 'dublinanti', con una task force che ci permetta di intervenire nei primi sessanta giorni che sono quelli fondamentali, e gli accordi transfrontalieri». E' quanto ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani al termine dell'incontro convocato martedì nella Prefettura di Trieste dal ministro dell'Interno Marco Minniti sui temi dei migranti, incontro al quale hanno preso parte, con il commissario del Governo e prefetto di Trieste Annapaola Porzio, i prefetti e i rappresentanti delle forze dell'ordine e i sindaci dei principali quattro comuni della Regione (Roberto Dipiazza, di Trieste, Rodolfo Ziberna, di Gorizia, Alessandro Ciriani, di Pordenone, e Furio Honsell, di Udine), oltre alla sindaca di Gradisca di D'Isonzo, Linda Tomasinsig, sul cui territorio sorge il Cara (Centro di accoglienza per i richiedenti asilo).



La presidente della Regione era con l'assessore alla Solidarietà Gianni Torrenti. Serracchiani ha parlato di «direzione giusta» impressa dal ministro e ha valutato gli interventi proposti da Minniti «tutti organici, frutto del lavoro che ha fatto il ministro e che hanno dato dei risultati estremamente importanti, con gli accordi con Libia e Algeria e gli interventi che sono stati condotti su altri Paesi del Mediterraneo e soprattutto in Europa». Prima dell'incontro in Prefettura, la presidente del Friuli Venezia Giulia è stata a colloquio a quattr'occhi con il ministro dell'Interno, accogliendolo al suo arrivo a Trieste nel Salone di Rappresentanza della Regione.