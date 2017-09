Torrenti: «L'offerta turistica del Fvg non è fatta solo di mare ma anche di cultura»

TRIESTE - «La capacità capillare di accogliere i turisti nonché l'attrattività dei borghi e delle città d'arte completano l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia che non è fatta solo di mare. Oltre alla spiaggia, il visitatore è sempre più attratto dall'aspetto culturale che caratterizza la sua meta e, su questo aspetto, la nostra regione ha a disposizione un ricco patrimonio da poter mettere a disposizione». Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, intervenendo oggi al Forum sul Turismo organizzato dalla Regione nella sala convegni del Molo IV a Trieste. Definendo le politiche attuate dall'Amministrazione regionale nel corso della legislatura su questo specifico tema,

Insieme turismo e cultura

Torrenti ha ricordato come cultura e turismo siano due lati della stessa medaglia che si innestano perfettamente nelle strategie nazionali portate avanti dal ministero per i Beni culturali. «Il Mibact - ha spiegato Torrenti nel suo intervento - ha superato il dualismo tra turismo e cultura, unendo spiagge a città d'arte e puntando alla promozione dell'intero territorio. È questa una politica che ben si sposa con il Friuli Venezia Giulia, che può contare su ben quattro siti UNESCO e numerosi borghi storici, oltre che avere nel suo Dna la cultura slow, ultimamente molto di moda nelle destinazioni turistiche. La nostra regione ha poi un territorio molto piccolo che ci rende particolarmente avvantaggiati poiché le diverse mete si possono raggiungere in pochissimo tempo».

Come soddisfare le richieste del turista

Infine, per Torrenti diventa di fondamentale importanza saper adeguare le azioni all'interno di una programmazione degli interventi di lungo periodo «nella quale definire i mercati di riferimento e le mosse da compiere nel campo degli investimenti per soddisfare le richieste e le esigenze del turista. Periodicamente va poi verificato se il lavoro svolto sta andando nella giusta direzione, sapendo ritarare le strategie per cogliere in anticipo i trends espressi dai visitatori».