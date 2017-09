Presentata la 33a stagione del Teatro in dialetto triestino de l'Armonia

TRIESTE - Si è tenuta questa mattina in Municipio la conferenza stampa di presentazione della "33a Stagione del Teatro in dialetto triestino" organizzata e promossa da L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG) con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. All'incontro erano presenti l'assessore comunale ai Teatri Serena Tonel, l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti e per L'Armonia: il presidente Giuliano Zannier, il vicepresidente Giorgio Fonn e Sabrina Censky Gojak, organizzazione e relazioni esterne, Domenico Romeo per l'Università delle Liberetà Auser di Trieste, rappresentanti della FITA-UILT FVG e della Banca Mediolanum, tra i numerosi intervenuti. L’evento è inserito nel Progetto L’Armonia teatro amatoriale finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG. «Questa straordinaria programmazione teatrale dell'Armonia e di tutte le Compagnie si aggiunge alla vastissima gamma di offerte teatrali triestine sempre di alto livello qualitativo – ha sottolineato l'assessore Serena Tonel - a testimonianza dell'impegno e della passione di chi vi lavora e della profonda cultura del nostro pubblico. Un tradizione teatrale, quella triestina, estendibile anche oltre al nostro territorio, che si avvale della collaborazione e del volontariato di molte persone che contribuiscono a portare avanti con maestrìa la conoscenza delle tanto amate rappresentazioni del dialetto triestino vivacizzate dal proverbiale 'morbin' ».

Soddisfazione dell'Armonia

Il presidente Giuliano Zannier ha manifestato gratitudine e soddisfazione «per la sempre notevole vicinanza della Regione, della ex-Provincia e del Comune nei confronti dell'attività teatrale dell'Armonia», citando la consegna del Sigillo Trecentesco della Città da parte del sindaco Dipiazza in occasione del 25esimo anniversario dell'Associazione. «Lo sviluppo di una stretta e ampia collaborazione ha caratterizzato l'attività di questi anni per tutti gli spettacoli teatrali organizzati nella nostra regione, in particolare fra Pordenone e Trieste». E ha aggiunto: «Si fa fatica a costruire un valido programma di rappresentazioni, grazie all'impegno e alle collaborazioni, a tale proposito rivolgo un sentito ringraziamento al Comune di Trieste».

Torrenti

«La trentatreesima Stagione teatrale dell'Armonia è parte integrante della importante attività culturale della nostra regione caratterizzata da una grande affluenza di pubblico, tra cui numerosi giovani – ha evidenziato l'assessore Gianni Torrenti –. Una eccezionale febbrile programmazione teatrale che offre divertimento garantito ma anche significativi momenti di riflessione, per cui Trieste vanta un primato in Italia. Ringrazio inoltre l'assessore Tonel con la sua importante delega ai Teatri, e tutte le persone e le realtà che contribuiscono attivamente alla riuscita e al successo degli spettacoli in cartellone».

Il programma

Il vicepresidente dell'Armonia, Giorgio Fonn, ha poi illustrato, coadiuvato da Sabrina Censky Gojak, la programmazione della nuova Stagione con le Compagnie de L’Armonia che prenderà il via il 13 ottobre - sempre all'insegna del divertimento, tradizione e cultura e con la passione di chi ama il Teatro e si prodiga per diffondere il patrimonio culturale e le tradizioni popolari del Dialetto Triestino - nella storica sede del teatro «Silvio Pellico» di via Ananian e si concluderà a metà aprile (venerdì e sabato ore 20.30, domenica alle 16.30). In programma 10 commedie in abbonamento, una delle quali offerta ad ingresso gratuito da Banca Mediolanum più 2 «Fuori abbonamento» per un totale di 12 appuntamenti. Il Cartellone 2017-2018 è composto da spettacoli divertenti e variegati nei temi e nei generi: dalla commedia brillante alla commedia musicale. Un Teatro all’insegna del divertimento che vedrà protagonisti gli oltre 220 soci (autori, registi, attrici, attori, tecnici, ecc.) delle 10 Compagnie de L’Armonia (affiliate F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori) che ha la finalità di stimolare e aiutare le Compagnie associate ad accrescere il livello qualitativo del Teatro messo in scena.

La nuova stagione

Il debutto della nuova Stagione vedrà protagonista la Compagnia "Quei de scala santa" e la commedia brillante "Per sburtar radicio xe sempre tempo" da «Una lapide per tre» di Mimmo Titubante adattamento in dialetto triestino e regia di Willy Piccini (13-14-15/20-21-22 ottobre). Il secondo spettacolo in abbonamento sarà del Gruppo "Amici di San Giovanni" con la commedia divertente "Tanto scandal per gnente!" di Herman Lange, regia di Giuliano Zannier (27-28-29 ottobre/3-4-5 novembre). Il programma proseguirà con la Compagnia TuttofaBroduei e Duble-fass di Gianfranco Pacco, trasposizione in commedia musicale e regia di Stefano Volo (10-11-12/17-18-19 novembre). Al teatro di via Ananian ritorna il Gruppo "Il gabbiano" con la Che nome ghe daremo? «Le Prénom» di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, traduzione di Fausto Paravidino, adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna (24-25-26 novembre/1-2-3 dicembre). Ancora una commedia nel 2017 e ancora divertimento con il Gruppo "Proposte teatrali" in "El povero Piero" da Achille Campanile, adattamento in dialetto e regia di Alessandra Privileggi (10-11-12/17-18-19 dicembre).

Il 2018

Per cominciare assieme in allegria l’anno 2018 ritornano "Quei de scala santa" con "Benedeto 'sto compleanno" di Marisa Gregori, regia di Adriana Ravalico (12-13-14/19-20-21 gennaio). A seguire la Compagnia "Ex allievi del Toti" con la commedia brillante "Atelier Frufru" da «Ora no, tesoro!» di Ray Cooney, per gentile concessione della MTP "Concessionari associati" Srl (Roma), adattamento in dialetto di Walter Bertocchi e Roberto Tramontini, regia di Paolo Dalfovo (26-27-28 gennaio/2-3-4 febbraio). Ritorna al teatro di via Ananian anche la Compagnia "I Zercanome " con "Volo Zn" 1717 liberamente tratto da «L’aereo più sfigato del mondo» di Camillo Vittici, adattamento in dialetto triestino e regia di Bruna Brosolo (16-17-18/23-24-25 febbraio). La Stagione proseguirà con due spettacoli fuori abbonamento: la Compagnia "Bandablanda" con la divertente "Tachite al tram (La porta rotta)" dI Gianfranco Pacco, regia di Alenka Devetta (2-3-4 marzo) e l’Associazione "Grado teatro" (Grado GO) con la commedia "Te sa che mi so!" scritta e diretta da Bruno Cappelletti storico presidente de L’Armonia e ora suo Presidente Onorario (9-10-11 marzo).

Commedie

Le commedie in abbonamento riprenderanno con la "Compagnia dei giovani" e la divertente "Confeti garbi" di Agostino Tommasi, regia di Julian Sgherla (16-17-18/ 23-24-25 marzo). La decima commedia in abbonamento al teatro «Silvio Pellico», offerta agli abbonati da Banca Mediolanum, verrà allestita anche quest’anno dalla Compagnia de L’Armonia che presenterà Stupendo! per regia di Riccardo Fortuna, un'elaborazione drammaturgica a cura di un laboratorio degli attori: Paolo Dalfovo, Roberto Creso, Monica Parmegiani, Chino Turco, Gianfranco Pacco e Anny Noventa (6-7-8/13-14-15 aprile).

La presentazione del Cartellone

Il Cartellone verrà presentato agli Abbonati al Teatro di via Ananian domenica 17 settembre alle 18, con uno spettacolo comico-musicale presentato dal Coro «I giocosi di Trieste» diretti dal m° Severino Zannerini, a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti). Campagna Abbonamenti 2017-2018: biglietteria TICKET POINT di Corso Italia 6/c a Trieste. Si possono sottoscrivere abbonamenti a Turno Libero e a Turno Fisso (1°Venerdì LA PRIMA e 2° Venerdì, 1° e 2° Sabato, 1a e 2 a Domenica).