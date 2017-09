Dalla Fondazione Ananian borse di studio per gli studenti della Fondazione ITS Volta

TRIESTE - Borse di studio agli studenti più meritevoli per frequentare i corsi post diploma nel settore Biomedicale della Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita di Trieste. A metterle a disposizione è la Fondazione filantropica Ananian, da sempre impegnata a sostenere i giovani negli studi superiori, universitari e nella formazione culturale. La collaborazione tra le due Fondazioni si è rinnovata con la sigla di un accordo in AREA Science Park, che rafforza l’intesa già avviata lo scorso anno con l’erogazione da parte della Fondazione Ananian di sette borse a studenti dell’edizione 2016/2017 dei corsi ITS. Il nuovo biennio dell’ITS A. Volta, in partenza a fine ottobre, propone una formazione specifica legata alle strategie di Industria 4.0, che va dallo sviluppo di APP ai sistemi di realtà aumentata, realtà virtuale, modellazione e stampa 3D, a soluzioni di IoHT (Internet of Health Things) per il biomedicale. Si tratta di competenze che hanno l’obiettivo di potenziare le sinergie tra i settori della ricerca, della formazione e dell'impresa.

Termini e scadenze

Le preiscrizioni ai corsi sono aperte fino al 15 settembre sul sito www.itsvolta.it. I percorsi post-diploma della durata di due anni formano Tecnici Superiori per la gestione e la manutenzione di apparecchiature biomediche e di software per l’informatica biomedica. A conclusione viene rilasciato un diploma riconosciuto dal MIUR di valenza internazionale. «Coltiviamo una particolare attenzione verso il mondo della formazione dei giovani e lo sviluppo delle loro competenze professionali e personali, come dimostrano le oltre cento borse che abbiamo erogato a sostegno di diversi percorsi di studio nell’anno 2016/2017- spiega il presidente della Fondazione Ananian Giovanni Damiani. - L’accordo di oggi ufficializza una cooperazione già in atto per il conseguimento di ideali comuni».

Formazione per il futuro

«Per noi è molto importante avere vicino una realtà come la Fondazione Ananian – sottolinea il presidente della Fondazione ITS Volta Alberto Steindler – che ci aiuta nell’obiettivo di formare tecnici del futuro da inserire in aziende ed enti che abbiano una forte necessità di personale qualificato. Le borse di studio andranno a coprire i costi della frequenza ai corsi e degli stage aziendali da svolgere in Friuli Venezia Giulia, in Italia o all’estero». Per informazioni sulla Fondazione Filantropica Ananian: www.ananian.it