Trenitalia, puntualità al 95% in Fvg: solo i treni regionali di Bolzano sono più virtuosi

TRIESTE - Puntuali 95 treni su cento, meno di una corsa cancellata ogni cento programmate e solo due su mille per dirette responsabilità di Trenitalia: è la fotografia a fine agosto della mobilità regionale gestita in Friuli Venezia Giulia da Trenitalia che - riferisce la società con una nota - fa registrare dati in crescita delle performance industriali negli ultimi due anni. In fatto di puntualità reale, i treni regionali più virtuosi sono quelli di Bolzano (95,1%), Friuli Venezia Giulia (95%), Trento (94%), Abruzzo (93,7%), Veneto (93,2%), Marche (92,8%), Lazio (92%). Come riporta l'Ansa, considerando soltanto i ritardi e le cancellazioni imputabili a Trenitalia la puntualità è per il 98,9% dei treni e la regolarità al 99,8%.

I numeri

In otto mesi Trenitalia ha effettuato 29.628 corse, percorso complessivamente 2.654.569 km e trasportato 4,967 milioni di passeggeri. Le avarie che determinano stop tecnici alle corse si sono ridotte a 6,6 ogni milione di km percorsi, quasi dimezzando i valori del 2014 (12,4 ogni milione di km). L'ultima indagine demoscopica, condotta a luglio da una società esterna al Gruppo FS, ha evidenziato un miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio e dei vari momenti che lo compongono.