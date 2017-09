Lo sorprendono mentre cerca di sostituire la targa del motorino rubato: arrestato

TRIESTE - Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato per ricettazione in concorso un triestino, D.O., nato nel 1989 e già noto alle forze dell’ordine. Un ragazzo ha notato parcheggiato in via San Pelagio lo scooter della sorella recentemente rubatole e ha informato il 112. Mentre sul posto si stava recando un equipaggio della Squadra Volante della Questura, il richiedente ha segnalato che un giovane era salito a bordo del mezzo e si stava allontanando. Poco dopo gli operatori lo hanno individuato nelle vicinanze, sorprendendolo intento a sostituire la targa con una in suo possesso. Con lui il triestino M.S. del 1966 e il venezuelano G.B. del 1980, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Sequestro

Sul sellino e sul pianale dello scooter gli operatori hanno trovato una pinza, due giravite, un taglierino, una spatola da muratore e un baratto di deodorante, il tutto appartenente a O. e sottoposto a sequestro. Ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica sempre per ricettazione in concorso.