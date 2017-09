Federcaccia: «Norme astruse non fermano i cinghiali in città»

TRIESTE – Le immagini del cinghiale a passeggio nel rione di Roiano hanno fatto il giro del web. C’è chi ha sorriso, chi si è spaventato, chi si è semplicemente domandato cosa ci facesse un animale di quella portata nel mezzo della strada. Il presidente di Federcaccia, Paolo Viezzi, spiega come stanno le cose. «A Trieste era già capitato diverse volte anche se non così in centro – comincia - Qualche anno fa una signora scendendo dall'auto bus in zone ospedale aveva trovato cinghiali sulla piazzola della fermata. Sono ormai situazioni ricorrenti».

La legge che non va

Ma non certo normali. Che si può fare per evitare di trovarsi in queste situazioni? «Evitare queste cose sarebbe possibile solo eliminando norme astruse previste nella normativa nazionale che impediscono ai cacciatori di effettuare i prelievi in modo soddisfacente - aggiunge - Il cinghiale non ha antagonisti naturali quindi se non controllato dall'uomo prolifica». I primi a dover modificare il loro comportamento sono gli stessi cittadini. «Deve cambiare l'atteggiamento delle persone verso gli animali se si vuole portare la politica a giuste norme- conclude Viezzi - Pensare che una bestia di 160 kg o più con le zanne sia come un gattino di casa è un'aberrazione…»