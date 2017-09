Sole: in corso una tempesta magnetica

UDINE - E' in corso una tempesta magnetica causata dall'eruzione solare del 4 settembre: la bolla di plasma e messa dal Sole ha colpito la Terra alle 5 (ora italiana) del mattino e la tempesta associata sta disturbando le comunicazioni radio nelle regioni polari. Intanto per l'8 settembre è previsto l'arrivo della seconda nube di particelle,e messa il 6 settembre dall'eruzione solare più intensa degli ultimi 11 anni, mentre si sta valutando se le onde radio e messe dal Sole durante quest'ultima eruzione stiano già provocando problemi ai satelliti per la navigazione Gps.

«Quella in corso è una tempesta magnetica di moderata intensità, che sta creando problemi alle comunicazioni radio nelle regioni polari'', ha detto all'Ansa Mauro Messerotti, dell'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), consigliere per il meteo spaziale della direzione scientifica dell'Inaf e dell'università di Trieste.