'Invasati, tutti pazzi per i fiori', 4° appuntamento con il mercatino del giardinaggio

TRIESTE - Domenica 10 settembre, al Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, sul colle di San Luigi, dalle 10 alle 19, quarto e ultimo appuntamento con l’atteso mercatino del giardinaggio e orticoltura «Invasati, tutti pazzi per i fiori». (Il titolo è un’idea di Fabiola Faidiga). L’interessante e curiosa iniziativa, promossa dal Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste, per chi vuole partecipare come espositore è riservata esclusivamente a privati e associazioni Onlus. Mentre il mercatino e le attività collaterali sono aperte a tutti, e con entrata gratuita. Ideata per essere soprattutto un momento di incontro, confronto e scambio di esperienze e di materiali fra giardinieri non professionisti, appassionati e dilettanti, all’interno dell’Orto Botanico ogni partecipante potrà esporre e proporre in scambio o in vendita piante o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi nonché libri di giardinaggio e orticoltura. L’appuntamento sarà accompagnato da eventi collaterali, che offriranno altrettante occasioni d’intrattenimento per il pubblico che vorrà intervenire alla manifestazione: nell’Orto Botanico avranno luogo infatti, in concomitanza con «Invasati, tutti pazzi per i fiori», diversi eventi culturali, musica e attività naturalistiche.

Domenica 10 settembre

I «momenti» collaterali avranno inizio alle 10 con la presentazione dei libri Elogio del muschio e Hanafuda, il gioco dei fiori di Véronique Brindeau, CasadeiLibri Editore a cura dell’editore, traduttore e cultore della tradizione giapponese Lorenzo Casadei e da Giovanna Coen, dell'Associazione YKIAT, alle 10.30 I 4 semi caldi delle Apiaceae (Umbelliferae) a cura di Cooperativa Ecothema, Associazione culturale Linnea Trieste, alle 11 Poesie da tutto il mondo, letture da Rimad’origine di Elisa Vladilo, ed. Vita Activa a cura de Le voci de Luna e l’altra, alle 12 presentazione della manifestazione Come fogli(e) al vento in collaborazione con la VI Circoscrizione San Giovanni Chiadino Rozzol e l'Associazione CDKL5 - Insieme verso la cura, dalle 16 alle 17 Incontriamoci #abassavoce nel parco, letture per bambini 3-8 anni e gli adulti a loro vicini - (Servizio Biblioteche Civiche Trieste, a cura delle Ambasciatrici di Nati per Leggere), alle 17 musica dal vivo, Giovanni Settimo, chitarra, a cura di Scuola di Musica 55 / Casa della Musica, Trieste.

Letture

Dopo il grande successo di Elogio del muschio, magnifico libro della Brindeau che ci accompagna in un viaggio tra antichi giardini, arte e poesia del Giappone, alla scoperta del regno incantato dei muschi all’«incrocio dei sogni» dove i vivi e i morti si parlano per mezzo di immagini, esce il secondo libro di Véronique Brindeau Hanafuda, il gioco dei fiori. Nel XVI secolo nacque in Giappone un gioco di carte molto particolare, Hanafuda. Un gioco senza re, né regine, ma iris, ciliegi e salici, poesie e leggende, simile ad un erbario meraviglioso dove fiori e piante svelano un tesoro di riferimenti mitologici, letterari e paesaggistici. Il libro della Brindeau, che trae ispirazione dal gioco, diviene così una sorta di erbario per avvicinarsi allo straordinario rapporto tra cultura e natura che in Giappone raggiunge le vette più alte. I libri saranno presentati a due voci dal traduttore e cultore della tradizione giapponese Lorenzo Casadei e da Giovanna Coen, dell'Associazione YKIAT, Associazione che, oltre all'Aikido, si occupa della cultura tradizionale giapponese, e tra le varie attività propone anche un corso di Ikebana (scuola Ohara).

Semebaratto e Flowercrossing

Dalle 10 alle 19 un interessantissimo Semebaratto, dove si scambieranno semi particolari, locali e preziosi che chiunque potrà portare e barattare con altre varietà. Si potrà così mettere i vostri semi in un semplice foglio di carta ripiegato artigianalmente o seguire le istruzioni che ti verranno insegnate per il montaggio delle storiche bustine di Linneo e di altre fantasiose che utilizzano l’origami. Anche questa volta non mancherà il Flowercrossing! Cosa sono le piante flowercrossing? Sono piante offerte in dono al pubblico dai partecipanti d’Invasati, dall’Orto Botanico o da appassionati giardinieri. Le trovate sull'étagère presso l’entrata dell'Orto a disposizione dei visitatori. Quasi un anno fa il 10 aprile 2016 è nato, all'Orto Botanico di Trieste, il Seminalibro il primo bookrossing botanico italiano! Anche domenica 10 settembre prosegue questa interessante iniziativa, una piccola sorpresa che ha suscitato vivo interesse e fatto molto piacere ai giardinieri lettori.

Scambio e condivisione

Condividere del tutto gratuitamente è la parola d'ordine del Seminalibro e si rivolge a tutti i lettori disposti a far circolare per il mondo un proprio libro, come un messaggio nella bottiglia. Il Seminalibro è ancora più speciale perché riguarda libri di giardinaggio, botanica, orticoltura, tecnici ma non solo, anche romanzi, racconti o poesie che in qualche modo siano ricollegabili a questi temi, insomma proprio un argomento per INVASATI, tutti pazzi per i fiori. Quindi mi devo separare dai miei amati libri? Sì e no. A volte esistono libri che abbiamo letto e sappiamo che non rileggeremo mai. È un peccato buttarli ma in casa ingombrano. Questi sono i libri predestinati a essere liberati. Oppure esistono libri che ci sono così tanto piaciuti e che avremmo voglia di far leggere a tutto il mondo. Un'apposita libreria posta all'entrata dell'Orto accoglierà i libri che chiunque potrà lasciare a disposizione, all'interno si potrà collocare uno speciale segnalibro germogliabile che si troverà lì vicino. Particolare importantissimo, sulla prima pagina interna del libro bisogna collocare l'etichetta, scaricabile anche dal sito dell'Orto, che dimostri che questo non è un libro abbandonato, ma un libro che cerca lettori, chi lo troverà potrà leggerlo e farlo circolare liberandolo nuovamente.

Informazioni

Per l’iscrizione di privati e associazioni che vogliono partecipare al mercatino basta sottoscrivere l’apposita scheda di partecipazione, reperibile presso il Civico Orto Botanico o scaricabile dal sito www.ortobotanicotrieste.it, la scheda, con allegato copia di un documento d’identità, dovrà pervenire 7 giorni prima. Al Civico Orto Botanico, di via Carlo de’ Marchesetti 2, si può arrivare di domenica con autobus diretti della linea 26/ oppure con i bus 6, 9 e 35 con fermata nella sottostante piazza Volontari Giuliani, salendo poi a piedi lungo l’ottocentesca Scala San Luigi e Campo San Luigi (o scendendo alla fermata successiva di via Margherita e salendo poi a piedi per Scala Margherita, via Pindemonte, Bosco Biasoletto). Per ulteriori informazioni tel. 040 36 00 68, e-mail: ortobotanico@comune.trieste.it.