Decoro urbano, sanzionati due negozi per scorretta esposizione della merce

TRIESTE - Continuano i controlli della Polizia Locale negli esercizi commerciali al fine di verificare l'esposizione corretta della merce fuori dal proprio negozio così previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. L'obiettivo dell'operazione è il ripristino del decoro urbano e il rispetto dell'occupazione del suolo pubblico. Questa settimana due sono state le sanzioni rilevate ad altrettanti negozi d'abbigliamento: uno in via Filzi e l'altro in via Roma.