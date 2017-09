Istruzione, quale futuro? Tre giorni di dibattiti e incontri formativi con la Flc-Cgil

TRIESTE - Tre giorni di interventi, dibattiti e incontri formativi dedicati al diritto allo studio, al ruolo della scuola, dell’università e della ricerca, al rinnovo dei contratti nazionali dei settori della conoscenza e del pubblico impiego, fermi da otto anni. A promuoverlo, da lunedì 11 a mercoledì 13 settembre a Trieste, il sindacato scuola della Cgil, la Flc, su iniziativa delle segreterie regionali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Molto fitta l’agenda degli appuntamenti e la lista dei relatori, tra i quali spiccano nella giornata inaugurale Vincenzo Colla, membro della segreteria nazionale Cgil guidata da Susanna Camusso, e il sindaco di Udine Furio Honsell, già rettore dell’ateneo friulano, mentre martedì interverranno, ancora per la Cgil, i segretari generali della Flc Francesco Sinopoli e della Funzione Pubblica Serena Sorrentino, per fare il punto sulle trattative sui rinnovi contrattuali, prossime alla ripresa dopo la pausa estiva.

Gli appuntamenti di lunedì

Colla e Honsell saranno tra i protagonisti della tavola rotonda dal titolo Conoscenza e formazione tra economia e diritti, in programma lunedì dalle 15 alle 19 nella sede della Scuola Interpreti di via Filzi 14. Moderato dal giornalista Giovanni Tomasin, il dibattito vedrà anche gli interventi di Francesca Coin, docente di sociologia alla Ca’ Foscari, Fabio Del Missier e Susanna Zaccarin, dei dipartimenti Scienze della vita e di economia e statistica dell’università di Trieste, e Massimiliano Nicoli, ricercatore di filosofia all’Ecole des Hautes Etudes di Parigi.

Il programma di martedì

Martedì 12 i lavori si sposteranno in piazzale Europa, per parlare di contratti e di rinnovo delle Rsu: l’appuntamento, valido anche ai fini formativi del personale della scuola, sarà dalle 9 alle 13 in aula Venezian, alla presenza, come detto, dei segretari generali di Flc e Fp-Cgil Francesco Sinopoli e Serena Sorrentino. Ulteriori incontri di approfondimento sono previsti nel pomeriggio tra le 14.30 e le 19. Sempre in piazzale Europa, ma nell’aula B, si terranno i lavori della mattinata conclusiva, mercoledì 13 settembre, dedicata alla formazione professionale, al diritto allo studio, all’educazione degli adulti e alle relazioni conclusive delle segreterie Flc di Fvg e Veneto.