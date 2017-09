Teatro, pianoforte, chitarra: cominciano i nuovi corsi della 'Casa della Musica'

TRIESTE - Anche la ,usica torna a scuola! Cominciano lunedì 11 settembre e si protraggono per tutto il mese le presentazioni dei corsi 2017-18 di Casa della Musica / Scuola di Musica 55 di Trieste, un vero riferimento per la cultura musicale cittadina nel capoluogo giuliano. Non "soltanto" musica (sempre ai massimi livelli le proposte moderne e classiche di ogni strumento), ma anche corsi di teatro, tanta attenzione ai bambini (con docenti specializzati), musica d'insieme e scrittura musicale e tecniche "fuori dal comune». Impossibile, insomma, non trovare corrispondenza alle proprie esigenze.

Teatro

Cominciando dalle offerte più nuove e desuete, si segnalano i Corsi di teatro, con le lezioni di Teatro base, Teatro avanzato e Lettura espressiva che vengono seguiti da Maurizio Zacchigna e Adriano Giraldi (in collaborazione con l'Associazione Mamarogi): i due attori/docenti presentano i loro corsi venerdì 15 settembre alle 18.30. Non manca la grande attenzione all'infanzia, caratterizzata dalla grande dedizione e dall'alta specializzazione degli insegnanti: martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, dalle 16.30 alle 19 Lisa Savio e Sara Zanni sono a Casa della Musica per accogliere tutte le famiglie che, con i loro bambini fino ai tre anni, vogliono intraprendere dei percorsi musicali: spiegheranno come si svolgono, quando e cosa prevedono per i piccolissimi musicisti.

Bimbi musicisti

Sempre martedì 12 settembre è la volta della presentazione delle lezioni del coro dei bambini, presentate da Silvia Visintin Zafret (anche insegnante di canto moderno), mentre lunedì 18 è Rossana Iugovaz a parlare dei suoi corsi per i bambini dai 4 ai 7 anni. E ancora, con la Banda Berimbau, si può frequentare il laboratorio di percussioni brasiliane per bambini, che viene presentato martedì 19 settembre alle 18.30. Si rinnovano anche i corsi - per ragazzi e adulti - più "tecnici", come quello di Luigi Di Campo che presenta il suo corso di Musica d'Assieme (e di chitarra moderna) giovedì 14 settembre alle 18, e di Stefano Bellon che presenta il suo Corso di Scrittura Musicale il 15 settembre alle 18.30. Anche il Metodo "Biosuono", presentato da Ornella Serafini (lunedì 11 alle 19), il Corso di Ukulele, presentato da Tiziano Bole giovedì 14 settembre alle 18, e le Percussioni Africane di Gianni Lauvergnac (sabato 23 alle 17) trovano spazio tra le proposte più originali della Scuola 55.

Pianoforte e...

E non manca lo "zoccolo duro", formato dai bravi, professionali ed entusiasti insegnanti di strumento che lungo tutto il mese presentano agli allievi il loro programma. Reana De Luca, lunedì 11 alle 17.30, per pianoforte classico; Marco Ballaben (mercoledì 13 alle 18) per il pianoforte classico e le tastiere; Stefano Bembi - con pianoforte e fisarmonica - giovedì 14 alle 18; Rossana Iugovaz (pianoforte classico) lunedì 18 alle 17.30; Angelo Comisso, venerdì 22 alle 18 per il pianoforte moderno. Anche il canto non manca all'appello, nella sua declinazione moderna: Alessandro Castellana si presenta lunedì 11 alle 18, Ornella Serafini lo stesso giorno alle 19, Martina Feri, sempre per il canto moderno, lunedì 18 settembre alle 18; Giulia Crocini martedì 19 alle 18 e Irene Peljhan il 22 settembre alle 18 (anche queste ultime insegnanti di canto moderno).

Chitarra

E poi i corsi di chitarra moderna che Fabio Mini presenta lunedì 11 alle 19, di chitarra classica (Sergio Giangaspero, lunedì 18 alle 18), ancora chitarra moderna con Filippo Massa (venerdì 22 settembre alle 18.30) e chitarra elettrica con Arthur Falcone (martedì 26 settembre alle 18). Alessandro Leonzini presenta il suo corso di basso il 15 settembre alle 18 e tre sono le presentazioni dei corsi di batteria: Jimmy Bolco si presenta venerdì 15 alle 19, Marco Vattovani lunedì 18 settembre alle 18 e Mauro Berardi mercoledì 20 alle 18.30. Infine il corso di flauto traverso di Tommaso Bisiak viene presentato martedì 12 settembre alle 18; quello di sassofono di Diego Mattiassi giovedì 21 settembre alle 18; il corso di violino di Andrea Monterosso venerdì 22 settembre alle 18; il corso di tromba di Andrea Pandolfo è atteso per giovedì 28 settembre alle 18.

Informazioni e costi alla Segreteria di Casa della Musica, via Capitelli 3, tel. 040 307309, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì anche dalle 10 alle 12.