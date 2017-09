Premio Trio di Trieste, le prove degli 8 Ensemble finalisti sono aperte al pubblico

TRIESTE – Si svolgeranno domani, domenica 10 settembre, per tutto il giorno nella Sala Ridotto del Teatro Verdi di Trieste - dalle 10 alle 17 - le prove aperte dei concorrenti in gara alla 18^ edizione del Concorso internazionale Premio Trio di Trieste, uno degli eventi cameristici più noti e attesi sulle scene musicali mondiali: curato e promosso dall’associazione Chamber Music Trieste per la direzione artistica di Fedra Florit. Le prove aperte sono veri e propri concerti che vedranno protagonisti 8 Ensemble finalisti scelti dalla Giuria del Premio, presieduta dal violoncellista Francesco Strano. Sono l’italo-giapponese Kanon Trio e inoltre Gutfreund Trio (Germania), Herbert Piano Trio (Polonia), Imperto Piano Trio (Polonia), Lobkowicz Trio (Repubblica Ceca), Trio Gaon (Corea del Sud-Germania), Trio Marvin (Kazakistan-Russia-Germania) e Trio Zadig (Gran Bretagna-Francia).

Seconda giornata di prove

Le prove proseguiranno lunedi 11 settembre dalle 10. Per ogni singola eliminatoria è prevista l’esecuzione di un’ora di musica. Nel corso delle prove saranno eseguite pagine di Beethoven, Brahms e un brano d’obbligo contemporaneo di Simone Corti, cui si aggiunge il programma finale a libera scelta. Info: www.acmtrioditrieste.it Lunedì 11 settembre, in serata dalle 20.30, l'atteso Cocerto dei Premiati. Prevendite per questo concerto già operative presso Ticketpoint Trieste, corso Italia 6/c – tel. 040 3498276. La 18^ edizione, dedicataria della Medaglia del Presidente della Repubblica, è realizzata con la collaborazione di Assicurazioni Generali e Fondazione CRTrieste, con il patrocinio e il contributo del Comune di Trieste, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’In.C.E - Iniziativa Centro-Europea ed è dedicata all'esecuzione dei Trii e dei Quartetti con pianoforte ed archi.