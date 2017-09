Arrestati i responsabili dell’accoltellamento di Villa Nazareth

TRIESTE - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Trieste – via Hermet, a conclusione di serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno identificato e tratto in arresto i responsabili dell’accoltellamento avvenuto domenica 3 settembre nella struttura denominata Villa Nazareth, situata in via dell’Istria. Si tratta di D.S. 47enne originario del Kosovo e M.M. 40enne di Trieste, entrambi raggiunti dall’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP, su richiesta della Procura, che ha concordato con le risultanze investigative raccolte dagli uomini dell’Arma.

L'aggressione

Secondo quanto emerso nelle indagini, i due hanno tentato di rapinare un uomo di 27 anni, F.P. e sua moglie, la diciannovenne M.J, mentre si trovavano nella loro dimora all’interno di Villa Nazareth con al figlioletto di appena tre anni. I due aggressori si sono presentati alla porta della vittima per rapinargli gioielli e denaro che sapevano essere nella sua disponibilità. Avendo visto la moglie spinta per terra dai due, F.P. ha cercato di reagire, tentando di spingere fuori dall’abitazione i due aggressori. Nel corso della violenta colluttazione, l’aggressore di nazionalità kosovara ha sferrato una violenta coltellata alla schiena di F.P., per poi darsi precipitosamente alla fuga. Nelle ore successive, quanto F.P. era stato già trasportato all’ospedale per le cure, uno dei due rapinatori ha persino raggiunto telefonicamente la vittima, minacciandola al fine di farla desistere dal proposito di denunciare i fatti alle Forze dell’Ordine.

L'arresto

I due sono stati localizzati e catturati questa mattina nel corso di un blitz condotto dai Carabinieri di via Hermet. Il cittadino kosovaro è stato associato alla Casa Circondariale di Trieste, in quanto autore materiale dell’accoltellamento nonché responsabile della telefonata minacciosa volta a non far denunciare l’accaduto, mentre l’italiano si trova agli arresti domiciliari.