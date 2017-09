L'Associazione delle istituzioni culturali Italiane a Trieste per la conferenza nazionale

TRIESTE - Sarà Trieste a ospitare quest'anno "Italia è Cultura IV", l'annuale conferenza nazionale dell'Associazione delle istituzioni culturali Italiane (Aici). Lo annunciano l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, e il presidente dell'Aici fvg, Valdo Spini. Forte di 102 soci che rappresentano tutte le accademie e gli istituti di cultura politica, storica, geografica e musicale, Aici, in collaborazione con il ministero dei Beni e attività culturali (Mibact) e con la direzione generale delle biblioteche e degli istituti culturali, organizzerà la conferenza nazionale dal 21 al 23 settembre nel Palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia, proponendo come tema "La cultura e l'identità europea".

La sede migliore

«Siamo particolarmente onorati di ospitare questa iniziativa nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia - commenta Torrenti anche in qualità di coordinatore della commissione Cultura della conferenza delle Regioni - poiché rappresenta una sede qualificata per parlare di cultura italiana e proiettarla in ambito europeo. Forti delle precedenti esperienze, cercheremo di fare sintesi sul patrimonio rappresentato dalle associazioni e dalle istituzioni di cultura italiane raccolte nell'Aici, patrimonio che può essere valorizzato in maniera esponenziale da un affiancamento generazionale che lo nutra di nuovi linguaggi e di un maggiore coordinamento con tutte le opportunità offerte dai progetti europei».

Il programma

Anteprima dell'evento sarà, giovedì 21 settembre, l'assemblea statutaria dell'Aici, mentre la conferenza si aprirà venerdì 22 settembre alle 9.30 con la relazione del presidente Spini e gli interventi della presidente Fvg, Debora Serracchiani, e del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Tra i relatori anche la presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati, Flavia Nardelli, e il presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta. Giorgio Pressburger terrà una lectio magistralis sul tema "La cultura italiana per un intellettuale europeo». Il venerdì pomeriggio sarà dedicato allo svolgimento di quattro workshop, animati da varie personalità tra cui la direttrice del Goethe Institut di Roma, Gabriele Kreuter-Lenz, la vicepresidente della Toscana, Monica Barni, il direttore della Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, e il presidente della Fondazione Nenni, Giorgio Benvenuto.

La missione

Sabato 23 pure alle 9.30 sul tema" La politica culturale e l'Europa" cui parteciperanno tra gli altri il Commissario Europeo Vytenis Andriukaitis, esponente politico lituano e già membro della Convenzione per l'avvenire dell'Europa, Silvia Costa, deputato europeo, l'ambasciatore Vincenzo Grassi segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, Diego Marani collaboratore per la cultura dell'alto Commissario per la politica estera europea, l'assessore regionale Gianni Torrenti, Enzo Giuricin del Centro Ricerche Storiche di Rovigno e il direttore della Fondazione Vie della Pace di Caporetto. «La nostra missione -dichiara il presidente di Aici Valdo Spini- è di far collaborare le istituzioni culturali italiane per elevare il livello del dibattito culturale e trasmetterlo ai giovani. Infatti, oltre gli esponenti delle Fondazioni, parteciperanno più di 20 manager culturali in formazione under 35 cui è stata offerta una borsa di partecipazione».