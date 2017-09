Sversamento di gasolio davanti all'oleodotto della Siot

TRIESTE- Una piccola quantità di gasolio è stata sversata in mare, nella serata di sabato, nel golfo di Trieste, davanti ai serbatoi della Siot-Tal a Muggia. Si è trattato - si apprende dalla Siot-Tal che gestisce l'oleodotto Transalpino dall'Adriatico in Baviera - della caduta di olio per motore idraulico da una petroliera ferma in mare e impegnata nelle manovre di scarico del petrolio. Lo sversamento - prosegue l'Ansa - è stato determinato da un'errata manovra di spostamento di viveri e vettovaglie di esclusiva competenza e responsabilità del personale di bordo della nave. «Pur non avendo alcun ruolo nella dinamica dell'accaduto - spiegano alla Siot-Tal - i suoi tecnici sono intervenuti immediatamente insieme alle forze dell'ordine e alle unità antinquinamento secondo le procedure richieste dai protocolli di sicurezza per contenere e risolvere problemi di questa natura».