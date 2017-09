Forti piogge anche a Trieste, un ramo si spezza e piomba su due auto in sosta

TRIESTE - Il maltempo ha colpito anche a Trieste. Oltre agli allagamenti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, in città i pompieri sono dovuti intervenire anche per rami spezzati e alberi crollati sulle strade. Attorno alle 12, infatti, in prossimità del civico 20 di via Locchi, un grosso ramo si è spezzato piombando su un' Audi A4 e una Volkswagen Polo in sosta. I passanti hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno tagliato a pezzi il grosso ramo e liberato la carreggiata. All'interno dell'auto, fortunatamente non c'era nessuno: i danni sono stati molti, ma solo ai veicoli. Sono un’ora più tardi un’altra emergenza, questa volta per un albero crollato sulla provinciale 35, dopo il quadrivio di Opicina, in direzione di Banne. Posizionato di traverso sulla carreggiata, il grosso tronco ha creato rallentamenti al traffico diretto verso il raccordo autostradale.