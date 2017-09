Sorpresi mentre rompono il finestrino di un'auto: denunciati due rumeni

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso due cittadini rumeni, P.V., nato nel 1961, e M.G., nato nel 1987. Verso le 3 di ieri mattina una persona ha telefonato al 112 segnalando la presenza di due persone che stavano rompendo il finestrino di un’autovettura in sosta in via San Gavardo. Poco dopo un equipaggio della Squadra Volante della Questura si è portato in zona e ha fermato nelle vicinanze del mezzo i due. Una volta identificati, appurato che avevano sottratto alcuni oggetti personali, dopo le formalità di rito, i rumeni sono stati denunciati. Ieri pomeriggio, inoltre, ignoti hanno infranto il vetro di un’autovettura in sosta in via Ruggero Manna rovistando all’interno. Accertamenti da parte della Squadra Volante.