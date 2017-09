Il Sindacato autonomo di Polizia vicino al Burlo, la gara di tiro è per beneficenza

TRIESTE - Si è svolta sabato 9 e domenica 10 settembre a Businia, in Croazia, la terza gara di tiro al piattello, dopo quella di Dogaletto di Mira e di Muggia, valida per il triangolare «Alla riscoperta della Serenissima» organizzato con la collaborazione del SAP Trieste. La competizione organizzata da «Steel Angels», «Pegoraro sport», » Società Tiro a Volo di Gusar, Comunità degli Italiani di Cittanova e Accademia di Tiro a Volo Unione Italiana" si è svolta su due campi per un totale di 50 (25+25) piattelli specialità Trap suddivisa in 4 categorie Tiratori, Senior, Lady e Juniores.

La classifica

Si sono classificati al primo posto: Cappellari Marco (Categoria Senior), Saincich Alessio (Categoria Juniores), Giannella Patrizia (Categoria Ladies) e Cernogoraz Giovanni (Categoria Tiratori). La classifica finale del 1° Triangolare «Alla riscoperta della Serenissima» è stata la seguente: Saincich Alessio con122 punti; Saincich Roberto con 115 punti; Pegoraro Luigi con 113 punti. Ha partecipato alla manifestazione sportiva, Cernogoraz Giovanni, campione olimpico a Londra nel 2012 e 2 volte campione europeo.

Beneficienza

Nella giornata del 9 settembre, l’ Accademia di Tiro a Volo Unione Italiana ha inlotre organizzato un «Open day» gratuito a favore dei giovani che vogliono avvicinarsi a questo sport. A termine gara è stata consegnata a tutti i partecipanti la maglia ricordo e un servizio di ristoro offerto dagli organizzatori. Non è mancato poi il consueto momento di solidarietà a favore dei bambini, sono infatti state devolute le quote d’iscrizione, sottratte le spese di organizzazione, all’Associazione ABC (bimbi chirurgici) dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste.