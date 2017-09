Serracchiani: «Il Fvg è una regione sicura e con ottimi servizi sanitari»

TRIESTE - «Il Friuli Venezia Giulia ottiene dalla ricerca di Panorama alcune conferme importanti, in primis di essere un popolo di grandi lavoratori, di avere degli ottimi servizi sanitari, così come vengono considerati dai nostri cittadini, e di essere un luogo sicuro per un'alta percentuale dei propri abitanti». È la riflessione espressa a Trieste della presidente della Regione, Debora Serracchiani, all'evento che ha concluso gli appuntamenti nell'ambito del tour "Panorama d'Italia, tutto il meglio visto da vicino".

L'intervista

Serracchiani è stata intervistata dal direttore di Panorama, Giorgio Mulè, alla luce degli esiti di un sondaggio Inthera condotto per il prestigioso settimanale italiano. Dal sondaggio è emerso, accanto a un alto indice di gradimento per la sanità, che la percezione della sicurezza qui è quasi doppia rispetto alla media italiana e che due abitanti su tre sono orgogliosissimi di vivere in Friuli Venezia Giulia e vorrebbero che potessero vivere qui anche i loro figli e nipoti. Nell'intervista di Mulè, la presidente della Regione ha toccato vari temi: dalla cultura al turismo («per i cui risultati, che dipendono dalla congiuntura internazionale ma anche da un piano strategico, siamo soddisfattissimi»), alle infrastrutture autostradali («i lavori della terza corsia dell'A4 nel 2023 devono essere finiti») e su ferro, con particolare riferimento al polo intermodale di Ronchi, al cui completamento «tra febbraio e marzo dell'anno prossimo saremo l'unico aeroporto del Nordest collegato con le ferrovie e con l'Alta velocità».

Al lavoro

Serracchiani, sul tema del territorio, ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia è tra le poche regioni ad aver chiuso il piano paesaggistico. Per la tutela dell'integrità del suolo si lavora, per esempio, sui capannoni e sulle caserme dismesse, «investendo laddove si hanno idee chiare per il riutilizzo». Se sull'immigrazione Serracchiani ha ribadito l'apprezzamento per l'"azione organica" del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in regione produrrà il raddoppio della Commissione d'esame sulle richieste di asilo con il conseguente dimezzamento dei tempi delle istruttorie e una task force dedicata ai dublinanti, è ancora sulla sanità che la presidente della Regione ha espresso un particolare orgoglio. «Siamo la prima Regione d'Italia a disporre dell'odontoiatria sociale, con cinque pronto soccorso dedicati, e proprio ieri abbiamo esteso le misure per protesi che inizialmente erano destinate solo agli over 65, ampliando la platea dei destinatari delle prestazioni pubbliche, in un settore molto importante e delicato per la salute di tutti i cittadini».