Nati per leggere, appuntamenti #abassavoce del 12 e 13 settembre

TRIESTE - Nati per Leggere propone per la seconda settimana di settembre due incontri #abassavoce, promosso dal progetto locale "Nati per Leggere" in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, allo scopo di incentivare la lettura in famiglia fin dalla prima infanzia: domani dalle 17 alle 18, al Giardino Pubblico De Tommasini di via Giulia, le volontarie condivideranno con bambini e famiglie le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura. L'appuntamento è inserito in Trieste Estate 2017, il calendario di eventi organizzati dal Comune a beneficio dei triestini che restano in città e dei turisti che vi giungono in visita.

Gli altri appuntamenti

L'incontro, frutto della collaborazione del progetto locale NpL con il Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici del Comune, sostituisce nei mesi estivi il consueto appuntamento del secondo martedì del mese alla Biblioteca Pozza del Plesso scolastico Dardi Reina - Istituto Comprensivo Divisione Julia, ed è pertanto consigliato per i bambini da 3 a 6 anni. Gli appuntamenti alla Biblioteca Pozza riprenderanno martedì 10 ottobre alle 16.30. Mercoledì 13 settembre, dalle 17 alle 18, ai Giardini Europa di Via Roma a Muggia, ultimo appuntamento della stagione estiva con i libri di qualità e i consigli di Nati per Leggere per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà nella Sala Ragazzi dell'adiacente Biblioteca Comunale Guglia. Entrambi gli incontri sono organizzati per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente.