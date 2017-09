Trieste, Capitale Europea della Scienza, ospita il X Forum Mondiale dei Giovani

TRIESTE - Trieste Capitale Europea della Scienza ospiterà, dal 29 settembre al primo ottobre, il Forum Mondiale dei Giovani «Diritto di Dialogo». Giunto alla sua decima edizione, per celebrarla il Forum quest’anno metterà al centro dei lavori un tema che gli è intrinseco e congeniale, parlandone in tutti i suoi aspetti più attuali e sotto molteplici prospettive: «La condizione dialogica». Come è possibile il dialogo? Quali sono nei diversi ambiti delle relazioni umane sociali e politiche le condizioni perché il dialogo sia possibile come percorso per la risoluzione dei problemi? Il Forum, che si terrà nella sede della Scuola Superiore di Lingue per Interpreti e Traduttori, è organizzato dall’Associazione Poesia e Solidarietà, con la consulenza scientifica del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile e con il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO, la collaborazione dell’Università di Trieste e la media partnership de «Il Piccolo».

Studiosi da tutto il mondo

«Il dialogo - si evidenzia ad introduzione del denso programma - è lavoro secondo regole, relazione che produce valori; non è semplice mediazione o condivisione, ma formazione di spazi sociali economici e politici attraverso l’affermazione dei diritti e le espressioni della cultura». A questa impegnativa definizione, presentata sotto forma di «call for paper», hanno risposto in circa 200 giovani studiosi provenienti da ogni angolo del globo, ciascuno con un saggio che analizza la questione da una differente prospettiva. Tra questi ne sono stati selezionati 50, che saranno oggetto di discussione con gli autori convenuti a Trieste dai loro Paesi di origine nel corso delle tre giornate di incontri e dibattiti. Tra i diversi aspetti della «condizione dialogica» che si andranno ad esplorare uno spazio speciale andrà al tema del dialogo fra scienza e cultura. Ospite di spicco il fisico teorico Ignazio Licata, dell’ISEM (Istituto per la metodologia scientifica). Autore di importanti scoperte scientifiche nel campo della Materia Oscura, di cui ha dato notizia anche la Reale Accademia delle Scienze di Svezia, lo studioso è anche un esperto di Complessità e Sistemi Complessi. Al Forum terrà una lectio magistralis su un argomento che incide direttamente sulla nostra vita: «Quanto è scientifica l’economia?».

Scienza e cultura

Uno dei fili conduttori del Forum sarà proprio il tema del ruolo della scienza e del suo rapporto con la cultura. Nel paper che verrà discusso da Johnatan Ordonez, studente nicaraguense di Scienze Politiche a Milano si criticherà la separazione fra fatti (scientifici) e valori (morali e culturali). Poiché il buono e il cattivo riguardano sempre «la vita buona» o «cattiva», argomenta Ordonez, e poiché «la scienza può dire che cosa è la vita buona», spetta proprio alla scienza costituire i valori. Su questa base il dialogo fra culture diverse, guidato dalla scienza, è sottratto alle lusinghe di un multiculturalismo relativistico per diventare spazio di crescita morale e di well-being. Tra le sessioni del Forum spiccano anche i panel «Dialogo e network relazionali», «Nuovi linguaggi: comprendere e comunicare la complessità» e il panel sulla comunicazione nell’epoca della post-verità. A questi si affiancano panel più rivolti all’aspetto intergenerazionale del dialogo e agli strati storici dentro cui esso deve radicarsi. Il tutto in una prospettiva internazionale di grande respiro: saranno rappresentate almeno 30 diverse nazionalità.

Anni di duro lavoro

«La X edizione del Forum corona un lavoro di molti anni - ci dice la professoressa Gabriella Valera, mente e anima della manifestazione -. Nato dalla volontà di affermare il diritto di dialogo come ‘diritto fondamentale’, il Forum si è costantemente misurato con i problemi della dialogicità nelle diverse tematiche di anno in anno affrontate. Riaffermarne la consapevolezza mettendo al centro della discussione implicazioni teoriche e pratiche servirà al consolidamento del progetto e ad affermarne la continuità come valore e bagaglio di conoscenza per tutti i partecipanti, molti dei quali non a caso si trovano alla loro seconda o terza esperienza di partecipazione». La partecipazione a due panel del Forum è stata riconosciuta valida dall'Ordine nazionale dei giornalisti per il conseguimento di crediti formativi.