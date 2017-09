Su un autobus con due panetti di hashish: arrestato spacciatore

TRIESTE - Nel pomeriggio di sabato scorso, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, personale della Sezione contrasto alla criminalità diffusa della Squadra Mobile della Questura ha individuato a Barcola, mentre scendeva da un autobus proveniente da un’altra città, M. I. F. cittadino pakistano classe 1975, in Italia con regolare permesso di soggiorno. L’atteggiamento mantenuto dall’uomo durante il controllo evidenziava un notevole nervosismo e un significativo stato di agitazione, tale da ritenere che fosse in possesso di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Una successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, occultato sulla persona, due panetti di hashish per un totale di circa 100 grammi, droga probabilmente destinata al mercato locale e in attesa di essere ceduta. Al termine dell’attività lo straniero è stato tratto in arresto per violazione della norma sugli stupefacenti e, come disposto dall’autorità giudiziaria. associato presso la locale Casa circondariale.