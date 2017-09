Sorpreso mentre spaccia: denunciato un 18enne triestino

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica il triestino G.F., nato nel 1999. Ieri sera è stato sorpreso nei pressi dell’area verde di via Rigutti da personale della Squadra Volante della Questura impegnato nel controllo del territorio mentre cedeva sostanza stupefacente a un ragazzo. L’acquirente aveva con sé anche un bilancino. Si trattava di 19,33 grammi di marijuana, suddivisa in diversi sacchettini di cellophane, sequestrata come gli 85 euro in possesso ai due frutto della compravendita. Dopo le formalità di rito, G.F. è stato denunciato, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.