Il Rossetti scelto come nuova sede del Trieste Science+Fiction Festival e del Trieste Film Festival

TRIESTE – Sarà Il Politeama Rossetti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, la nuova sede principale per le prossime edizioni del Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 31 ottobre al 5 novembre 2017 organizzato da La Cappella Underground, e del Trieste Film Festival, in calendario dal 19 al 28 gennaio 2018 organizzato da Alpe Adria Cinema.

Il traferimento

Dopo la chiusura della Sala Tripcovich, spazio dedicato ai cinefestival triestini dal 2012, le due storiche manifestazioni cinematografiche cittadine, accreditate dalla Regione Friuli Venezia Giulia tra i festival di interesse internazionale, saranno ospitate nella prestigiosa sede del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste. La notizia è stata ufficializzata in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2017/2018 de il Rossetti, svoltasi in data 11 settembre. Oltre che nella nuova sede del Politeama Rossetti, le due manifestazioni si svolgeranno nelle stesse date, come da tradizione, anche negli spazi del Teatro Miela e della Casa del Cinema di Trieste.