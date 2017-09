Arte Urbana, l'opera dello street artist Eron in mostra al Salone degli Incanti

TRIESTE - A Trieste è partito il progetto «Arte Urbana» : al Salone degli Incanti-ex Pescheria Eron - pseudonimo dell’artista italiano Davide Salvadei - lo street artist di fama internazionale sta concludendo il lavoro che lo ha visto impegnato nella realizzazione dell'opera «Follow», dal 7 al 12 settembre, che inaugura un nuovo percorso intrapreso dall'amministrazione comunale per cambiare l'immagine di alcuni luoghi 'simbolo' della città, dal Pedocin allo Stadio Nereo Rocco e che prevede l'avvio di ulteriori iniziative che faranno da apripista all'operazione «Chromopolis», un'opportunità per vedere in città un cambiamento mediante questa particolare forma di espressione artistica che restituisce bellezza e scoraggia gli imbrattamenti vandalici.

Lo scopo dell'iniziativa

Obiettivo quindi è rigenerare attraverso l’arte urbana alcune aree e superfici pubbliche realizzando eventi collaterali con un ampio coinvolgimento dei giovani, attivare la formazione affinché la loro creatività sia riconosciuta anche a livelo professionale per contrastare i fenomeni di vandalismo, offrendo delle alternative concrete. E individuando in modo condiviso alcuni muri destinati alla libera espressione artistica, sempre nell'ottica di ridare nuova vita agli spazi urbani.

Carriera

Eron, pioniere del writing in Italia, tra i più dotati e virtuosi interpreti della scena dell’arte urbana e della pittura contemporanea, ha sviluppato il suo linguaggio in senso figurativo, attraverso la ricerca ottenendo riconoscimenti e consensi internazionali. Dopo la formazione accademica presso la Scuola d’Arte di Urbino, ha evoluto la sua espressione creativa e artistica proprio con l'esperienza acquisita dalla strada. Ha dipinto ed esposto in molte parti del mondo tra cui: Chelsea Art Museum (New York), Biennale di Venezia, Horizon One Gallery - Museum of Modern Art di (El Cairo), PAC – Padiglione Arte Contemporanea di (Milano), Civic Centre Ozumba of Lagos - (Nigeria), Blue Project Foundation - (Barcelona), MACRO - Museo d’Arte Contemporanea (Roma), NuArt Festival (Norvegia), Hamlet Festival (Danimarca), Palazzo delle Esposizioni (Roma), MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna, Italian Cultural Institute (New York). Il critico Matteo Gardonio ha così definito Eron: «Ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, ma ci sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole».

Domani alle 18.30, al Salone degli Incanti, Eron presenterà l'opera conclusa che sarà in mostra fino alle 23. Ingresso gratuito.