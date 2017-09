"Deutsch, istruzioni per l'uso", al Caffè San Marco si impara il tedesco

TRIESTE - Quali sono le caratteristiche del tedesco? È davvero una lingua tanto difficile? O ancora sapevate che un libro su dieci viene pubblicato in tedesco? Di tutto questo si parlerà giovedì 14 settembre alle 18 al Caffè San Marco di Trieste nel primo di un ciclo di incontri, a ingresso libero, dal titolo «Il tedesco per tutti», promossi Goethe-Zentrum Triest, l’associazione culturale che ha come scopo la diffusione della lingua e della cultura tedesca.

Alla scoperta del tedesco

Giovedì in «Deutsch, istruzioni per l’uso: un gioco da ragazzi!», condotto da Irene Schmidt e Simone Weisskopf, si scoprirà per esempio che il tedesco, a differenza di altre lingue, si legge come si scrive. E ancora che 97 su 100 parole inglesi più utilizzate hanno radici germaniche e che, a confronto con l’interminabile serie di tempi verbali dell’italiano, dell’inglese o dello spagnolo, quelli del tedesco sono facilissimi e la maggior parte dei parlanti non si preoccupa del Präteritum (simile al Passato remoto), ma si limita a utilizzare il Perfekt (passato prossimo). Prossimo appuntamento sempre al San Marco, mercoledì 20 settembre alle ore 18 con «Cena alle 20 o Wurst alle 18: paesi vicini, abitudini diverse!».