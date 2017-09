Riapre la Scuola di Musica del Complesso Bandistico Arcobaleno: ecco tutti corsi

TRIESTE - Il Complesso Bandistico Arcobaleno, che quest’anno festeggia i 25 anni di attività, dopo i numerosi concerti e le grandi soddisfazioni della stagione estiva, riapre l’attività della Scuola di musica, presentando i corsi giovedì 14 settembre alle 18 nella sede di via dei Mille, 16 a Trieste in occasione di un Open Day. Dopo alcuni piccoli lavori di manutenzione, la sede dell’orchestra ospita all’interno dei propri spazi tutta l’attività della scuola di musica ormai da alcuni anni.

Corsi per tutti i gusti

Durante l’Open Day verranno presentati tutti i corsi e le novità per l’anno scolastico 2017-2018: oltre ai corsi per strumenti a fiato (flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, euphonium, basso tuba) e a percussione (dalla batteria allo xilofono, dal glockenspiel ai timpani) e ai già rodati corsi di pianoforte e chitarra classica, una delle novità è rappresentata dall’introduzione del corso di canto. Parallelamente ai corsi principali di strumento, si terranno lezioni di teoria e solfeggio (obbligatorie per tutti gli allievi) e, per gli allievi under 18 che seguono le lezioni di strumento a fiato e a percussione, la partecipazione all’attività del gruppo giovanile di musica d’insieme denominato Complesso Bandistico Arcobaleno Junior, che negli ultimi anni ha raggiunto ottimi risultati a concorsi e festival, sia nazionali che internazionali. Come sempre verrà offerta la possibilità di prendere una strumento a noleggio fino a esaurimento. Il corpo insegnanti è parzialmente rinnovato e rinnovato e comprende professionisti di comprovata capacità, provenienti sia dall’Italia che dalla Slovenia.

La novità

Un’altra novità che l’orchestra ha voluto inserire nell’offerta formativa da quest'anno è la possibilità di seguire i corsi per il superamento degli esami pre-accademici del conservatorio. «E' una novità che abbiamo pensato di inserire su consiglio dei professionisti che insegnano nella nostra scuola per venire incontro alle esigenze degli allievi e che per di più – spiega il presidente del Complesso Bandistico Arcobaleno, Mattia Vatta - conferisce un valore aggiunto alla Scuola, contribuendo all'innalzamento dell'offerta formativa e della qualità musicale e professionalità dell’orchestra».

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nuovo sito www.bandaarcobaleno.it, scrivere un'e-mail a info@bandaarcobaleno.it o telefonare al 3421481018.