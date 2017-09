Tra creato, creazione e... soufflè: Nucci presenta il libro 'E due uova molto sode'

TRIESTE - Si parla di frittata di cipolle, di uova alla benedict, di uovo alla coque e dell’arte del soufflé, ma non è una raccolta di ricette. Eataly Trieste ha il piacere di ospitare – domenica 17 settembre alle 18 - la presentazione della raccolta edita da Italosvevo Edizioni e scritta da Giovanni Nucci, autore di romanzi, raccolte di versi e racconti per ragazzi.

Non solo uova

Con il suo «E due uova molto sode» l’autore mira a guardare il mondo attraverso l’uovo, che allo stesso tempo rappresenta il creato e la creazione. Il mito, la letteratura, il cinema, il teatro e l’arte animano il libro che finisce per spiazzare il lettore che pensa alle uova ma riflette sulla realtà circostante. Interverranno l’autore, Giovanni Nucci, e il presidente del Circolo della Stampa di Trieste Pierluigi Sabatti.

Si mangia

Per restare in tema uova e per tutti coloro che hanno ancora dei dubbi su come si prepara un uovo in camicia ad hoc, sarà presente anche l’Executive chef di Eataly Trieste, Vincenzo Vitola, che preparerà davanti al pubblico presente l’uovo alla carbonara, soffermandosi su tutti i passaggi della ricetta e facendo degustare la sua creazione.