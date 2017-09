Arte sulla pelle, l'Internazional Tattoo Expo di Trieste annuncia la 10a edizione

TRIESTE - L'Internazional Tattoo Expo di Trieste compie 10 anni e annuncia ufficialmente le date dell'evento 2017, che si terra al Salone degli Incanti dal 10 al 12 novembre. Sono quasi 200 gli artisti che da tutto il mondo hanno già confermato la propria presenza e saranno resi noti nelle prossime settimane, insieme al calendario di appuntamenti che caratterizzerà la tre-giorni dedicata all'arte dei disegni impressi sulla pelle. La manifestazione è costantemente cresciuta nel tempo, attirando non solo nomi prestigiosi del settore a livello internazionale, ma anche pubblico e visitatori da tutta Italia e dall'estero.

Tradizione e novità

Migliaia le persone che anno dopo anno hanno preso parte all'expo, diventato un vero punto di riferimento per i tattoo nel nord est dell'Italia. L' edizione 2017, tagliando l'importante traguardo dei dieci anni, si prospetta ancora più ricca e coinvolgente. Resterà invariata comunque la formula alla base dell' evento, con un mix di artisti presenti, all'opera tra gli stand dedicati, altri corner con proposte che interessano anche piercing e abbigliamento, e poi gli attesi contest di tattoo, con varie categorie in gara, in aggiunta a spettacoli, musica, ospiti speciali e intrattenimenti.

Tutte le informazioni

Il sito ufficiale www.triestetattooexpo.com svelerà a breve i primi nomi dei professionisti che saranno presenti a Trieste e le relative provenienze, mentre nel frattempo è possibile scorrere le immagini della scorsa edizione e ricevere informazioni contattando la mail tattoocrew@libero.it. L'Internazional Tattoo Expo di Trieste aprirà i battenti venerdì 10 novembre alle 16, fino alle 23 e proseguirà sabato 11 e domenica 12 tutto il giorno.