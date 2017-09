Serracchiani: «Numeri chiari: il Fvg è tornato a crescere e aumentano i posti di lavoro»

TRIESTE - «Queste cifre confermano che il Friuli Venezia Giulia è tornato a crescere e che, finalmente, aumentano in modo netto i posti di lavoro. Dopo anni in cui abbiamo tenuto duro, in cui ci siamo impegnati per rimettere in moto il sistema produttivo del territorio e riformato i servizi di accompagnamento al lavoro, arrivano i risultati, solidi e molto positivi». Lo ha affermato la presidente della Regione Debora Serracchiani commentando i dati sull'occupazione in Friuli Venezia Giulia, che vedono gli occupati salire oltre la soglia del mezzo milione e la disoccupazione scendere al 6,4%.



Soddisfazione

Per la presidente «questo è un risultato del quale dovremmo essere tutti soddisfatti, perché dietro ogni posto di lavoro in più che registriamo c'è una persona vera, non un dato statistico. Le politiche che hanno portato a questo traguardo non si fermano qui, ma anzi saranno portate avanti con maggiore determinazione, perché siamo convinti che si possa fare ancora meglio». «Non dimentichiamo che ci sono ancora situazioni difficili in vari territori della regione, realtà che devono ancora agganciare con decisione la ripresa. Proseguiremo perciò a stimolare e supportare la nostra impresa, e ad agire per avere professionalità sempre più competitive. Gli spazi per crescere ancora e creare altro lavoro - ha concluso Serracchiani - ci sono».