Special day all'Alma Arena: la squadra incontra i tifosi

TRIESTE - Sarà uno special day, quello in programma il 19 settembre all’Alma Arena: dalle 16.30 alle 19.30 è in programma un pomeriggio dedicato ai tifosi. Dalle 16.30 tutti gli abbonati potranno ritirare la loro tessera all’Alma Arena e nello stesso tempo seguire un allenamento «edizione speciale», un 4x4x4 a tutto campo: coach Dalmasson dividerà i giocatori in tre squadre, che si confronteranno in diverse situazioni di gioco. A termine allenamento, sarà organizzata un’occasione per incontrare i giocatori e lo staff, fare foto e celebrare assieme l’avvio della nuova stagione con la partecipazione dell’Alma alla SuperCoppa.

Tessere e magliette

Oltre alle tessere, gli abbonati ritireranno nel pomeriggio del 19 settembre all’Alma Arena anche le magliette #ALMAssimo, realizzate in edizione limitata per i soli abbonati, e i vantaggi previsti dagli Alma Coupon. Lo Special Day è dedicato a tutti i tifosi dell’Alma Pallacanestro Trieste: chi non si è ancora abbonato potrà farlo anche nei prossimi giorni, e abbonarsi prima della SuperCoppa è un vantaggio in più perché l’Alma ha ottenuto degli sconti per i propri abbonati per quanto riguarda l’acquisto biglietti dell’evento in programma il 22-23 settembre. Gli abbonati che non riusciranno ad essere presenti allo «Special Day» potranno ritirare tessera, maglietta ufficiale e Alma Coupon dal 20 settembre al Ticket Point. Attenzione: per ritirare il proprio abbonamento e gli omaggi il 19 settembre sarà necessario presentare la ricevuta di pagamento dell’abbonamento e un documento di identità. Vi aspettiamo!