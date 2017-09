Fvg-Usa, Serracchiani: «Mettiamo a disposizione il sistema per lo scambio di know-how»

TRIESTE - Le numerose opportunità garantite dalla forte collaborazione instauratasi tra il Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti d'America sono state al centro dell'incontro tra la presidente della Regione, Debora Serracchiani, e il console generale Usa in Italia, ambasciatore Philip T. Reeker, accompagnato dall'addetto agli Affari politici ed economici, John R. Crosby. Nel corso dell'incontro, Serracchiani ha ringraziato Reeker, che a fine settembre lascerà l'attuale incarico per prendere servizio allo United States European Command (Eucom) a Stoccarda, per il supporto fornito in occasione della firma dell'accordo di partnership tra il sistema universitario del Friuli Venezia Giulia e il Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston, che ha permesso di avviare un programma di cooperazione di alto profilo di durata triennale.

Scambio di conoscenze

La presidente ha quindi evidenziato che il Friuli Venezia Giulia «ha puntato molto in questi anni sulla mobilità della conoscenza e mette a disposizione non solo del Mit, ma di tutti gli interlocutori statunitensi, il proprio articolato sistema scientifico per lo scambio di know-how e il trasferimento tecnologico alle imprese». Il meeting, al quale ha preso parte anche il presidente di Area Science Park, Sergio Paoletti, è stato inoltre l'occasione per presentare al console Reeker la nuova piattaforma Ict, in fase di sviluppo, che permetterà di concretizzare i risultati della prima edizione dell'Innovation Forum Fvg-Usa, iniziativa nata nell'ambito del progetto 4Inno, alla quale il Consolato ha concesso il proprio patrocinio. Come ha evidenziato Serracchiani, la piattaforma «sarà uno strumento di lavoro operativo utile al dialogo tra le infrastrutture di ricerca appartenenti ai due Paesi, nonché alla valorizzazione dei risultati e, quindi, al trasferimento tecnologico verso il mondo economico».

Startup Ecosystem Fvg-Usa

Reeker e Serracchiani hanno concordato sul ruolo chiave del Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'area balcanica e sottolineato inoltre l'importanza assunta dal Porto franco di Trieste nell'ambito della nuova via della seta che collega Europa e Cina. In conclusione la presidente ha evidenziato l'importanza di Startup Ecosystem Fvg-Usa, il progetto di cooperazione internazionale nato per sostenere iniziative di internazionalizzazione con potenzialità di sviluppo per Pmi e start-up, e la seconda edizione del Forum economico Fvg-Usa che si terrà a Udine l'8 novembre. Durante questo evento un focus specifico sarà dedicato al potenziale reciproco vantaggio che deriverà da maggiori sinergie tra sistemi a supporto delle nuove imprese e, in particolare, delle start-up innovative al fine di migliorare la comprensione dei meccanismi che regolano il business negli Stati Uniti, favorire l'internazionalizzazione delle imprese locali e attrarre start-up e imprese statunitensi in regione.