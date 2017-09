Sabati Ecologici e RiCREAzione a Basovizza

TRIESTE - Si è svolta sabato 9 settembre la prima tappa dei Sabati Ecologici autunnali che quest’anno sbarcano nei quartieri triestini insieme all’Onlus Oltre Quella Sedia: l’Associazione sarà presente a tutte le tappe di quest’ultima fase con il progetto di recupero creativo RiCREAzione – Nuova vita ai tuoi rifiuti.

A Basovizza

Il 16 settembre sarà il turno di Basovizza di ospitare le due iniziative, in particolare i Sabati Ecologici hanno già permesso di raccogliere oltre 67 tonnellate di materiali nel corso del 2017, di cui più di 5 tonnellate solo nell’ultima tappa di Prosecco, nonostante il maltempo. Recandosi sabato 16 a Basovizza, area parcheggio in Via Gruden presso l'incrocio con la S.S. 14, dalle 10 alle 18 i cittadini troveranno gli operatori di AcegasApsAmga a disposizione per assisterli nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferiti nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, quali mobili, elettrodomestici, scarti di giardino, rifiuti pericolosi, batterie, etc. Contestualmente, presso uno stand separato sarà invece presente la Onlus Oltre Quella Sedia alla quale i cittadini potranno decidere di donare i propri oggetti in alternativa al conferimento.

Il recupero creativo di RiCREAzione

Il progetto di recupero creativo RiCREAzione di Oltre Quella Sedia, realizzato in collaborazione con AcegasApsAmga, permette di dare nuova vita agli oggetti di scarto raccolti dall’Onlus, oltre a contribuire a sostenere le varie attività dell’Associazione: gli oggetti donati verranno in questo modo RiCREAti dai ragazzi diversamente abili che collaborano con Oltre Quella Sedia. Per sostenere il progetto RiCREAzione è sufficiente recarsi alle prossime tappe dei Sabati Ecologici dove Oltre Quella Sedia sarà presente con un proprio stand per ritirare gli oggetti che i cittadini vorranno donare. Inoltre, a fronte di un'offerta libera, sarà possibile ricevere un oggetto RiCREAto.

Il calendario dei Sabati Ecologici 2017 e di RiCREAzione

Ecco il calendario dei Sabati Ecologici 2017 attivo dalle ore 10 alle ore 18, con orario continuato, dove sarà presente anche Oltre Quella Sedia con un proprio stand per il progetto RiCREAzione: 16 settembre, seconda circoscrizione (Località Basovizza – area parcheggio in Via Gruden presso l'incrocio con la S.S. 14); il 23 settembre, sesta circoscrizione (Rotonda del Boschetto – Area Parcheggio presso Sede della Sesta Circoscrizione); il 30 settembre, settima circoscrizione (Piazzale XXV Aprile entrando da via Curiel).

Centri di Raccolta e Servizio di Ritiro ingombranti a Domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, è comunque sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800 955988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Di seguito indirizzi e orari dei Centri di Raccolta:

San Giacomo, Via Carbonara 3, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 13;

Roiano, Via Valmartinaga 10, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19;

Opicina, Strada per Vienna 84/a, aperto dal lunedì al sabato 9 alle 19;

Campo Marzio, Via Giulio Cesare 10, aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 11 e dalle 14 alle 19.